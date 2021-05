‘Derek Chisora ​​doit assommer Joseph Parker’

Derek Chisora ​​et Joseph Parker vont faire la guerre samedi dans un affrontement entre les poids lourds de 18 mois.

La confrontation originale entre les deux hommes a été annulée lorsque Parker s’est retiré pour cause de maladie et depuis lors, les deux hommes ont remporté des victoires pour se retrouver.

Salle de match

Chisora, qui a perdu contre Usyk lors de son dernier combat, affrontera Parker à Manchester

Chisora ​​a perdu contre Oleksandr Usyk la dernière fois et cette confrontation avec un ancien champion du monde est considérée comme le dernier vrai lancer de dés du joueur de 37 ans.

Pour Parker, un homme déjà dans le top cinq de quelques classements, il peut se hisser dans l’image du titre avec une victoire, mais y parviendra-t-il? Les prédictions de ceux à l’intérieur de la boxe sont ci-dessous.

Eddie Hearn – Promoteur Matchroom

«C’est un super combat de poids lourds. Je pense que parfois, les gens ne donnent pas assez de crédit à Del Boy. Il a perdu un combat compétitif contre Oleksandr Usyk qui est un grand livre pour livre, un champion incontesté des poids cruiser.

«Le style Parker lui conviendra beaucoup mieux. Les deux gars font maintenant équipe avec une nouvelle équipe de formation. Grands, grands hommes. Andy Lee dans le coin de Parker et Buddy McGirt dans le coin de Chisora, ça va être une bataille intéressante.

Hearn pense que les styles de Chisora ​​et Parker vont se convenir

«Cela va juste partir de la première cloche de ce combat. Et en fait, Joseph Parker est là maintenant depuis sa victoire sur Junior Fa. Il est parmi les cinq premiers, les six premiers avec quelques organes directeurs maintenant, s’il bat Chisora, lorsque ces battements deviendront frustrés probablement en 2022, il sera juste là-haut.

«C’est très important pour lui. Pour Chisora, c’est le dernier jet de dés. Grand, gros combat de poids lourds. Quand nous a-t-il offert autre chose que des divertissements de haut niveau?

David Haye – Le manager de Chisora

“[Chisora] n’y va-t-il pas pour 12 tours, à quoi ça sert? Cela signifie qu’il a accepté la défaite, il ne peut pas faire ça. Il sait qu’il ne gagnera pas ce combat aux points.

«Si nous entendons la cloche finale, ce ne sera pas en faveur de Derek. Je ne pense pas que Derek ait jamais gagné un gros combat aux points. Le style qu’il a, les juges ne semblent pas l’apprécier.

. – .

David Haye gère maintenant l’ancien ennemi Chisora ​​mais ne veut pas que le combat tienne la distance

«Il sait qu’il doit assommer Joseph Parker, qui n’a jamais été assommé auparavant. Il va devoir faire quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant, il est contre et il le sait.

«Sur le papier, je comprends pourquoi Derek est un énorme outsider, mais les personnes éprouvées de Derek se trompent de nombreuses fois auparavant.

Dillian Whyte – Champion par intérim des poids lourds WBC

«Derek Chisora ​​trouve un moyen de revenir, parce que les gens le défient, pensant qu’il pourrait être un combat facile, puis il se présente et il surprend beaucoup de monde», a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Parker depuis qu’il m’a combattu, il n’a plus été le même, et il n’a combattu aucun gars de haut niveau. Mais il parle toujours: «Je veux le match revanche, je veux ceci et cela.

«Je t’ai battu la dernière fois quand j’avais une côte cassée et une main cassée, et une grave infection thoracique. Je t’ai intimidé autour du ring.

.

Whyte a remporté son deuxième combat avec Chisora ​​de manière brutale et voit son compatriote britannique être une poignée pour Parker

«C’est un jeune homme, il est dur, il peut prendre un coup de poing, mais il semble qu’il n’a plus autant de motivation.

«Avec Chisora, nous savons que lorsqu’il est motivé, qu’il a la tête droite et qu’il s’entraîne correctement, il est un problème pour tout le monde.

«J’espère qu’il réussit bien, mais je m’en fiche. Celui qui gagne, c’est bon pour moi. Plus il y a de poids lourds au sommet, mieux c’est. Je suis sûr que le gagnant appellera à nouveau mon nom, mais voyons ce qui se passe. “

Johnny Nelson – ancien champion cruiserweight

«Derek Chisora ​​a pris l’habitude d’apporter son A-game maintenant et chaque combat semble être ‘s’il ne passe pas par celui-ci …’ puis tout à coup il sort avec un KO exceptionnel ou une sorte de top performance.

«Encore une fois, c’est l’un de ces combats où il ne peut pas se permettre de perdre et Parker non plus. S’il se forme – et je suis un grand fan de Derek et je veux qu’il réussisse – s’il se forme, Parker devrait pouvoir l’envoyer. Mais, si Derek a toujours ce moteur et cette pression, il peut produire dans ce combat.

«Il s’est battu avec les meilleurs, les Dubois et les autres, il est là-dedans avec les déménageurs et les puncheurs. Si Derek peut effectuer cette performance de carrière, il obtient le combat. Mais encore une fois, cela dépend du plan de match, car les deux gars sont bons dans ce qu’ils font, mais très différents.

Merceica

L’ancien champion Nelson est l’un des meilleurs experts de la boxe de Sky et explique comment Chisora ​​peut remporter la victoire

Luke Campbell – actuel cinquième poids léger

«Je pense que cela pourrait aller dans les deux sens. J’aimerais voir Derek gagner, je le ferais vraiment.

«Dereck a de très bonnes chances de gagner s’il se met sur la poitrine et le lui met. Je pense qu’il a de très bonnes chances de gagner.

«Si Parker s’en tient à un plan de match et frappe et bouge, alors il a le style pour battre Derek.

«Mais Derek est une vraie poignée et je le soutiens pour la victoire.»