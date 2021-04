Derek Chisora ​​menace d’arrêter de se battre avec Joseph Parker au cours d’une dispute sur le ring, puis perd un tirage au sort en direct à la télévision

Derek Chisora ​​a menacé de s’éloigner de son combat avec Joseph Parker d’affilée au sujet des promenades sur le ring de demain soir.

Le choc des poids lourds fait la une d’une énorme nuit de boxe à la carte sur une carte mettant en vedette Chris Eubank Jr, Campbell Hatton et Katie Taylor.

Chisora ​​était mécontente de devoir entrer la première sur le ring samedi soir contre Joseph Parker et a menacé de quitter

Le promoteur Eddie Hearn a affirmé que ce serait “ la meilleure carte que j’ai jamais mise ”, mais une dispute à la pesée a laissé Chisora ​​malheureuse.

Le poids lourd britannique a fait pencher la balance à 250 ½ livres tandis que son adversaire néo-zélandais a fait 241,1 livres.

Chisora ​​était catégorique sur le fait qu’il voulait entrer en deuxième position samedi soir avec un tirage au sort de la méthode proposée.

Derek Chisora ​​et Jospeh Parker se retrouveront à Manchester pour leur combat contre les poids lourds

Mais il n’en avait rien et a déclaré à Sky Sports: «Nous nous disputons, ils veulent faire un tirage au sort [for] qui vient dans le ring en premier / deuxième. Non, je ne fais pas ça. Soit je viens en deuxième, soit je rentre chez moi tout de suite.

Le tirage au sort a finalement eu lieu et Chisora ​​a PERDU, ce qui signifie qu’il devra entrer sur le ring en premier et Parker en second.

Eddie Hearn a fait le tirage au sort en direct sur Sky Sports pour déterminer qui est sorti en dernier… Chisora ​​a perdu

Le promoteur de Chisora, David Haye, pense que le combat pourrait être en grave danger si le combattant britannique ne réussit pas.

Il a dit: «Je ne peux vraiment pas voir le combat se dérouler si Derek a dit de venir en premier. Je sais que cela n’a aucun sens.

«Il l’a accepté et a signé le contrat. C’est ce gars-là, il s’en fiche.