L’attrait de Derek Chisora ​​reste aussi fort que jamais, même avant son 44e combat professionnel – une revanche avec l’ancien champion des poids lourds Joseph Parker.

L’entraînement médiatique habituel a été remplacé par un jeu de chaises musicales, avec le vainqueur de la Coupe du monde de rugby et boxeur actuel Sonny Bill Williams invité sur le ring pour jouer.

Chisora ​​reste aussi détendu que jamais avant son match revanche avec Joseph Parker

Autrefois affectueusement connu sous le nom de « Del Boy » par le public britannique en adoration, l’adage de « War Chisora » demeure et on ne peut s’empêcher de penser que le vétéran entre dans le salon de la dernière chance.

Pourtant, le joueur de 37 ans reste déterminé à profiter de chaque seconde de sa carrière et a déclaré à talkSPORT que ses singeries de la semaine de combat étaient toutes sa propre idée.

« Je fais tellement de choses », a déclaré Chisora ​​à talkSPORT. « J’ai tellement d’idées en tête.

« Comme l’autre jour, nous avons fait les chaises musicales. Je ne savais même pas que ce rugbyman était comme le « David Beckham de Nouvelle-Zélande ».

«Et je me suis dit:« Je peux être le David Beckham de Nouvelle-Zélande », alors si vous voulez venir dans le grand étang, voyez si vous pouvez le conquérir.

« Mais bravo au gars, il a bien fait pour lui-même. »

Naturellement, un jeu de chaises musicales présenté dans l’entraînement public de Chisora

Lors du premier combat en mai, Chisora ​​a renversé Parker avec pratiquement le premier coup de poing qu’il a lancé, puis a subi une perte de décision étroite.

Cependant, le Londonien a juré de laisser le cours du combat hors des mains des juges.

« Ça va être une grande différence mec, ça va être génial », a-t-il ajouté. « Tu verras. »

« Vous avez entendu son équipe dire qu’il vient pour un KO », a ajouté Chisora. « Mais mon équipe vient pour un KO, donc nous sommes juste en train de bourdonner. »

Chisora ​​a terrassé Parker avec le premier coup de poing significatif du combat et espère que cela comptera plus cette fois

L’actuel champion de la WBC et du Ring Magazine, Tyson Fury, a promis d’accorder à Chisora ​​un troisième combat avant de mettre fin à sa propre carrière dans le cadre d’un plan en cinq parties.

Bien que Chisora ​​reste déterminée à vivre dans le présent, on ne peut nier le glamour de se battre potentiellement pour un autre titre mondial des poids lourds.

« Je ne sais pas, nous verrons », a déclaré Chisora. « Demain n’est promis à personne.

«Je voulais me battre pour un titre mondial, je me suis battu pour un titre mondial et la merde arrive.

« Vous savez quoi, c’est ce que c’est et je vais juste prendre ce qu’on me donne. »

Le joueur de 37 ans est plus léger pour le combat à Manchester cette fois-ci

