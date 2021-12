Derek Dietrich jouera à nouveau avec les Águilas Cibaeñas

Le voltigeur des Nationals de Washington, Derek Dietrich, jouera au LIDOM avec le Aguilas Cibaeñas, une équipe avec laquelle il a participé auparavant et a laissé de bonnes impressions.

Dietrick vient avec l’intention de renforcer les Águilas Cibaeñas offensivement et surtout en défense, il a une grande polyvalence pour couvrir différentes positions à un niveau considérable.

Nous vous annonçons l’embauche de IF/OF Derek Dietrich et LHP Elvis Araújo.#EquipoGrande pic.twitter.com/k2qqqWjGQQ – Águilas Cibaeñas (@aguilascibaenas) 27 décembre 2021

Derek Dietrich a passé la majeure partie de la saison 2021 de la MLB à jouer dans les ligues mineures des Yankees de New York, où il a touché 215 avec 5 circuits, 22 points produits, 19 points marqués et 23 coups sûrs en 26 matchs, peu de temps après avoir demandé sa libération et sa signature. les ressortissants de Washington,

Avec les championnats nationaux, les choses étaient pires chez les mineurs, en 45 matchs environ, il a frappé 2 circuits avec 13 points produits et 121 d’AVG.

Au cours de la saison 2014-15, Dietrich a joué avec les Águilas Cibaeñas pendant 20 matchs où il a frappé 262. avec 9 points marqués, 17 coups sûrs, 4 doubles, 2 triples, 0 circuits, 11 points produits, 4 BB, 17 retraits au bâton et 731 .OPS selon référence baseball.

