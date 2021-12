Derek Draper rayonne lors de son premier voyage avec Kate Garraway depuis la bataille de Covid

Kate Garraway et Derek Draper ont profité d’une sortie festive en famille pour regarder une pantomime (Photo: Splash)

Le mari de Kate Garraway, Derek Draper, a été aperçu en train de sourire lors d’une rare sortie en famille après sa bataille contre le coronavirus.

Derek, 54 ans, a été l’un des patients les plus touchés à avoir survécu à Covid-19 après être tombé malade au début de la pandémie en mars 2020.

L’ancien lobbyiste a été vu en train de sourire alors que lui, Kate, 54 ans, et leurs enfants Darcey, 15 ans, et William, 12 ans, sont allés regarder une pantomime ensemble à Noël.

Derek a été vu assis dans un fauteuil roulant avec une couverture sur les genoux pour se protéger du froid, ainsi qu’un masque chirurgical autour du menton à l’extérieur, lors de sa première sortie publique depuis sa sortie de l’hôpital.

Le couple semblait être de bonne humeur alors que Kate discutait avec des amis après avoir regardé Cendrillon au Richmond Theatre dans l’ouest de Londres.

Derek avait été hospitalisé pendant un an après avoir attrapé Covid, passant de nombreux mois dans un coma artificiel pour aider son corps à combattre les effets du virus, mais a finalement été autorisé à rentrer chez lui avec des soins 24 heures sur 24.

Le couple avait l’air heureux et détendu pendant que Kate discutait avec des amis (Photo: SplashNews.com)



Derek a été l’un des patients les plus touchés à survivre au coronavirus (Photo: SplashNews.com)



C’était la première fois que Derek était vu en public depuis son admission à l’hôpital en mars 2020 (Photo : SplashNews.com)

La maison familiale avait été spécialement adaptée pour la rendre accessible aux fauteuils roulants ainsi qu’un lit d’hôpital installé en bas pour que Derek puisse dormir.

Alors que Derek a défié toutes les chances de survie, Kate a récemment révélé sur Good Morning Britain qu’il se retrouvait toujours avec une multitude de problèmes en cours.

Elle a expliqué: ‘De toute évidence, il a toujours des problèmes de communication extraordinaires, la mobilité est très limitée, des problèmes de fatigue énormes.

« Il ne perd pas connaissance du tout, ce n’est pas le bon mot, mais parfois c’est comme s’il n’était pas présent avec vous. »

Kate a ajouté: « La veille de Noël dernier, nous avions beaucoup de promesses et beaucoup d’espoir. Mais Derek était à l’hôpital.

Noël a peut-être été « cahoteux », mais la famille était reconnaissante que Derek soit à la maison cette année (Photo : Instagram @kategarraway)

«Nous ne savions pas s’il allait vivre ou mourir, priant pour que cela aille dans la bonne direction. Une énorme gratitude pour tout le personnel, les équipes du NHS qui l’ont maintenu en vie, et reconnaissant qu’il soit toujours en vie car de nombreuses autres personnes ont perdu la vie.

;Et cette année, bien sûr, il est à la maison donc nous passons Noël ensemble, et c’est le plus beau cadeau.

« C’est un peu difficile de se faire une idée vraiment. Mais nous avons encore des craintes. Encore un long, long chemin à parcourir. Et toujours extrêmement reconnaissant envers tous ceux qui l’ont gardé en vie et lui ont sauvé la vie jusqu’à présent.

« Il comprend, il comprend. » @kategarraway décrit un moment incroyable et réconfortant qui s’est passé récemment avec son mari Derek. Elle réfléchit à l’année dernière et au chemin parcouru. pic.twitter.com/rUpRaa4loX – Good Morning Britain (@GMB) 24 décembre 2021

Derek avait passé Noël dernier à l’hôpital donc c’était encore plus spécial pour la famille de pouvoir passer celui-ci ensemble.

Kate a révélé sur Instagram qu’ils s’étaient bien amusés malgré un problème de santé qui signifiait presque que Derek devait être ramené à l’hôpital.

Elle a déclaré à ses abonnés: «Donc, les dernières 24 heures ont été cahoteuses – une peur qui signifiait que Derek aurait peut-être dû retourner à l’hôpital (heureusement trié par une visite d’une infirmière / soignant), il a également eu l’un de ses jours d’ultra fatigue a donc été trop faible pour faire autre chose que dormir.

Plus : Kate Garraway



« J’ai brûlé les panais (le favori de Darcey) et j’ai eu le « mauvais » Lego pour Billy. Mais maintenant, blotti autour du lit de papa en train de regarder la #nativité, tout semble soudain parfait.

« Je suis tellement reconnaissant d’avoir la chance d’être ensemble. Envoyer de l’amour et espérer que vous avez trouvé un peu de joie aujourd’hui, quelles que soient vos circonstances – #merrychristmas all!’

