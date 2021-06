Derek et Carl Radle des Dominos : le musicien d’un musicien

Carl Radle est né à Tulsa, Oklahoma en juin 1942 et venait de fêter son 28e anniversaire lorsque, avec Bobby Whitlock, Jim Gordan et Eric Clapton, il a joué dans la salle de bal du Lyceum de Londres lors du premier concert du groupe qui est devenu Derek et les dominos. Il avait fait la connaissance d’Eric l’année précédente lorsqu’en tant que membre du groupe de Delaney et Bonnie, il avait fait une tournée en Europe lorsque Clapton faisait partie du groupe.

En 1969, Radle a travaillé sur le premier album solo d’Eric, celui qui comprenait “Let It Rain” et “After Midnight” et au début de l’année a joué sur The Original Delaney & Bonnie & Friends (Accept No Substitute) avec Bobby Whitlock. Radle avait rencontré le duo mari et femme quand ils ont fait leur premier enregistrement chez Stax Records au printemps 1969. Home n’a pas été un succès en partie parce qu’il a été enterré parmi les 27 albums qui ont été publiés simultanément par Stax, car il s’agissait de construire son catalogue arrière après avoir perdu tous ses enregistrements maîtres au profit d’Atlantic dans une querelle juridique.

Au début des années 1960, Radle s’est lié d’amitié avec d’autres musiciens de Tulsa, dont David Gates, plus tard Bread, Leon Russell et JJ Cale. Lorsque Russell a déménagé en Californie, Radle a suivi et joué dans des clubs. Il est retourné à Tulsa et a rejoint l’Air National Guard et après sa libération en 1965, il est retourné en Californie à la demande de Russell pour jouer de la basse pour Gary Lewis et les Playboys. En 1967, Gary a été repêché et Radle est revenu à une vie de musicien de studio.

Pendant ce temps, il enregistre avec John Lee Hooker et un groupe appelé The Colours, avant qu’en 1969, Leon Russell ne le présente à Delaney et Bonnie Bramlett. C’est après la disparition de Blind Faith que Clapton a rejoint Delenay et Bonnie et c’est à cette époque que Radle a co-écrit “Get Ourselves Together” et “Never Ending Song of Love”.

Avec la fin temporaire du groupe Delaney et Bonnie, Radle fait partie de Joe Cocker Le groupe et la tournée Mad Dogs And Englishman ont été enregistrés dans le Fillmore East à New York en mars 1970. C’est juste après que Radle était de retour en Angleterre et la genèse de Derek and the Dominos a eu lieu. C’est également à cette époque que Carl, Eric, Jim et Bobby ont tous travaillé sur George Harrisonl’album All Things Must Pass. En août 1971, Radle est apparu au profit de Harrison Concert pour le Bangladesh, avec Leon Russell et Eric Clapton.

Avec Derek et les Dominos faisant désormais partie de l’histoire, Carl Radle est revenu au travail de session et a joué avec Art Garfunkel, Duane Allman, John Lee Hooker, Leon Russell et Bobby Whitlock entre autres avant de retrouver Eric Clapton en 1974 pour jouer au 461 Boulevard de l’Océan. Au cours des quatre années suivantes, il a joué avec le groupe de Clapton sur There’s One in Every Crowd, No Reason To Cry, Slowhand et Backless. Parmi ses autres crédits figuraient l’album Alone Together de Dave Mason, Sergio Mendes and Brazil 77, JJ Cale, Donovan, le Plastic Ono Band, Marc Benno et Dr. John.

En 1979, Clapton cherchait un nouveau son et dissout son groupe, ce qui eut pour effet de renvoyer Carl Radle à Tulsa où il vécut jusqu’au 30 mai 1980, date à laquelle, à 37 ans, il mourut d’une insuffisance rénale due aux effets de l’alcool et de la drogue. En 2006, il a été intronisé au Oklahoma Music Hall of Fame. Le jeu de Radle était du plus haut ordre et ce gentil homme était très aimé et respecté de tous ceux qui travaillaient avec lui et le connaissaient ; il était musicien de musicien.

