Derek et Claire de Big Brother détaillent leur romance surprise

En tant qu’hôte Julie Chen Moonves rappelle aux fans, attendez-vous à l’inattendu dans la maison Big Brother.

Plus tôt cette semaine, la nouvelle a annoncé que Derek Xiao et Claire rehfuss, qui a participé cet été à la saison 23, sortent ensemble après s’être rencontrés dans l’émission de téléréalité CBS.

Bien que les fans aient d’abord été choqués d’apprendre la nouvelle, les candidats sont prêts à expliquer comment leur amitié s’est transformée en quelque chose de plus.

« Dès la première semaine, je me suis toujours senti extrêmement à l’aise avec Claire », a partagé Derek en exclusivité avec E! Nouvelles. « Je me suis retrouvé à la chercher de plus en plus chaque fois que je voulais faire une pause dans le jeu et juste rire. »

Claire a ajouté : « Je savais qu’il y avait une certaine alchimie assez tôt, mais quand vous êtes à la maison, quelle que soit l’alchimie que vous pourriez ressentir, vous devez garder la tête dans le jeu. Donc, même si j’ai ressenti une connexion, j’ai aussi Je savais que ce n’était pas quelque chose que je poursuivrais pendant la série. Au fil des semaines, notre relation de jeu est devenue beaucoup plus profonde et il est devenu quelqu’un que je rechercherais de plus en plus… Ce n’est que lorsque nous étions tous les deux jurés que la chimie pourrait réellement s’épanouir.