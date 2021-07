Derek Fisher est lié à Vanessa Bryant après des surfaces de photos ⋆ 10z viral

in

Derek Fisher tire son coup sur Vanessa Bryant ? Ce fut un événement rempli d’étoiles lors du match des étoiles WNBA 2021 à Las Vegas cette semaine. Vanessa Bryant a rendu hommage à sa défunte fille Gianna et à son défunt mari Kobe lors du match annuel. Mais ce n’est pas l’hommage rendu à Vanessa qui a fait parler les gens. C’était une photo qui a fait surface montrant l’ancien coéquipier de Kobe Bryant Derek Fisher assis à côté de Vanessa Bryant qui avait des gens qui parlaient.

Bien sûr, Twitter a supposé le pire.

Voir l’image ci-dessous :

Vanessa Bryant et sa famille avec Derek Fisher pic.twitter.com/Fjmd6p4VFZ – CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) 15 juillet 2021

Réactions à Fisher et Vanessa Bryant en discutant.

pic.twitter.com/r3sWb57cWt – holdTHElettuce (@hold_th) 15 juillet 2021

Il était assez intelligent pour s’asseoir à une place l’un de l’autre, le laisser vivre – FIRE GRUDEN (@YoungDeejDaw) 15 juillet 2021

Je sais comment se termine cette histoire… – ND (@start_82) 15 juillet 2021

Cela fait 18 mois. Elle a le droit d’avancer. pic.twitter.com/sdoB5WXk0l – 366 mars (@bigtotoro) 15 juillet 2021

pic.twitter.com/0gFbHa441D – MK (@mkenn215) 15 juillet 2021

D. Fisher recommence 🙄😂 Pas étonnant qu’il ait admis que Kobe n’était jamais venu chez lui🤣 – Mel824 (@Mel8244) 15 juillet 2021

Tout le monde sait ce que cela signifie https://t.co/A0wnlWW0zd – celticsdraft (@DraftCeltics) 15 juillet 2021

https://t.co/EueDEOryif pic.twitter.com/sIA46AEono – Navarro (@4DaysInOctober) 15 juillet 2021

Avez-vous déjà vu Manifest…? https://t.co/xvP62Psn4u – FreshNevahFrozen (@RaemenNoodles) 15 juillet 2021

https://t.co/bSSgX7mfVZ pic.twitter.com/skMkuICgVj – Brenden Ali Zarrinnam (@BrendenZarr) 15 juillet 2021

Fisher a l’air de la vouloir 😡 nigga parie n’y pense pas https://t.co/agIoRTIWn9 – Père 1er (@sp0etynigga) 15 juillet 2021

S’il y a une personne qui ne connaît pas de frontières en matière de femmes, c’est Derek Fisher. https://t.co/p7MSTdg19Z – ernnytheman (@ernnytheman) 15 juillet 2021

cet imbécile… https://t.co/JKxexsIG2O – Fan de Jalen Green (@_johncarlo) 15 juillet 2021

Derek Fisher rn https://t.co/pc8ShX3MvG pic.twitter.com/ogP21RLmut – Compte Lurker de Monte McNair (@ DThrill55) 15 juillet 2021

https://t.co/IW5EeWse3d pic.twitter.com/MalxIcOXp5 – sean yoo (@SeanYoo) 15 juillet 2021

oh, ce n’est pas bon et Matt Barnes peut en témoigner https://t.co/4Cs95yC5xX – George Marcus (@Diaboue) 15 juillet 2021

Regarde ce con nigga intrigant 😂 https://t.co/ZyVypSrb7T – Marquis (@Bama_Boi57) 15 juillet 2021

Euh oh https://t.co/TqhLHybOnA – Fraser Ramon (@SteveMerkle9) 15 juillet 2021

Mauvaises vibrations. https://t.co/VAu6cq0WLH – Quatre cent millions. ♉🇹🇹 (@_FourDee) 15 juillet 2021

Malheureusement pour Fisher, sa réputation est la raison pour laquelle cette photo est devenue virale.

Matt Barnes et Derek Fisher étaient autrefois coéquipiers des Lakers de Los Angeles. Ils font également partie d’une saga NBA tristement célèbre, vous savez celle où Fisher sort avec l’ex-femme de Barnes Gloria Govan, et où Barnes et Fisher se sont battus en 2015 pour la femme en question.

La dernière fois que nous nous sommes renseignés sur Fisher, il est toujours avec Govan, donc très probablement c’est beaucoup de bruit pour rien.

Dfish ne ferait pas Kobe comme ça.

