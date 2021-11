Derek Hough dénonce l’aspect «déroutant» de cette saison

Les fans de Dancing With the Stars ne sont pas les seuls à être déconcertés par les règles de vote. Même le juge Derek Hough a admis que le vote décisif du juge en chef Len Goodman n’avait pas de sens. Au cours de l’épisode du 12 octobre, les quatre juges étaient également divisés sur qui devrait rentrer chez eux, mais le vote de Goodman avait plus de poids, son choix a donc été sauvegardé. Cela a frustré les téléspectateurs à la maison, qui ne comprenaient pas pourquoi Goodman avait obtenu « deux » voix.

« Je ne comprends toujours pas, et j’ai dit ça aux producteurs. Je me suis dit : ‘Les gars, nous devons reformuler cette chose parce que la cravate n’a pas de sens' », a récemment déclaré Hough à Us Weekly. « Donc, en gros, c’est un peu la façon dont je l’explique : essentiellement, Len [Goodman] a deux voix, c’est ça ? Len a le poids de deux voix. J’aimerais qu’on le dise comme ça parce que ça a tellement plus de sens. »

Cependant, Hough pense toujours que le système est « juste » en raison de la position de Goodman en tant que juge en chef. « Il n’y a aucune émission qui existe où les juges originaux de la saison 1 [are still there in] saison 30. C’est assez impressionnant. C’est assez remarquable », a-t-il déclaré.

DWTS n’a généralement que trois juges, mais Hough a été invité à rester pour la saison 30 après avoir remplacé Goodman la saison dernière. Avec quatre juges, il est plus probable qu’une égalité puisse se produire. Ainsi, selon le livre de règles, le vote de Goodman compte pour deux, tandis que les votes de Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli et Hough sont un chacun. Goodman n’est invité à voter que si les trois autres juges ne parviennent pas à une décision unanime.

À la fin de l’épisode du 12 octobre, Tonioli et Inaba ont voté pour sauver la star de The Bachelor Matt James et Lindsay Arnold, tandis que Hough et Goodman ont choisi de sauver la star de Real Housewives of Atlanta, Kenya Moore et Brandon Armstrong. Puisque Goodman a également choisi Moore, elle a été sauvée. (Moore a ensuite été éliminé à la fin de l’épisode du 25 octobre.)

Bien que Hough n’ait pas fourni d’idée d’alternative, Artem Chigvintsev, qui danse avec l’actrice Melora Hardin cette saison, a déclaré à Us Weekly que les producteurs de DWTS devraient sauver celui qui a obtenu le plus de votes entre les deux derniers si les juges ne peuvent pas faire de décision. « Décomposons-le pour savoir qui a obtenu le plus de votes car alors c’est juste [and] carré. Ensuite, cela va au fait, vous ne pouvez pas être en colère contre cela, car c’est alors décidé. Le public devient un cinquième juge dans un sens », a-t-il déclaré.

Lors de la récente interview de Hough avec PopCulture.com, il a déclaré que le seul concurrent qui l’avait complètement surpris était Oliva Jade Giannulli. « C’est une excellente interprète. Elle est vraiment charismatique », a-t-il déclaré. « C’est très naturel. Mais aussi la technique est vraiment bonne, et j’ai donc été assez impressionné. Je suis assez surpris par elle. »

DWTS revient lundi à 20 h HE sur ABC avec la nuit de Janet Jackson. Les autres candidats célèbres sont Giannulli, Hardin, Jimmie Allen, Amanda Kloots, Suni Lee, Cody Rigsby, Iman Shumpert et JoJo Siwa.