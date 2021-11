Derek Hough testé positif au COVID-19 avant la finale de la saison

Derek Hough de Dancing With The Stars a été testé positif pour COVID-19, a-t-il révélé mardi. Le danseur devenu juge a publié une vidéo sur Instagram expliquant la situation aux fans et révélant qu’il est maintenant en quarantaine en attendant d’autres conseils des médecins. Il n’est pas clair si cela aura un impact sur DWTS, qui est à une semaine de sa finale de la saison 30.

« Même si j’ai été complètement vacciné, je viens d’être diagnostiqué avec un cas révolutionnaire de COVID », a déclaré gravement Hough dans sa vidéo Instagram. « Je viens de découvrir, et je me sens bien, je me sens fort, mais je suis actuellement en train de suivre les conseils de professionnels de la santé, je fais tout ce que je peux pour aller mieux aussi vite que possible. Je suis actuellement en quarantaine, et je vais assurez-vous que je vous tiens tous au courant de ce qui se passe, mais je voulais juste vous envoyer beaucoup d’amour et… Oui, restez en sécurité. «

Hough avait l’air et sonnait relativement en bonne santé dans sa vidéo, bien qu’il y ait encore une petite chance qu’il puisse transmettre le nouveau coronavirus à d’autres s’il entrait en contact avec eux. De nombreux commentateurs ont supposé qu’il présentait au moins certains symptômes, et ils lui ont envoyé leurs meilleurs vœux dans les commentaires.

« Envoyer beaucoup de vœux pour un rétablissement sain, rétablissez-vous bientôt », a écrit un fan. Un autre a ajouté : « Je t’envoie des vœux de prompt rétablissement, Derek », tandis que plusieurs fans ont posé des questions comme : «[what about] finales? Pouvez-vous juger sur Zoom ? »

De manière générale, les médecins conseillent aux patients COVID-19 de s’auto-isoler pendant au moins 10 jours après leur diagnostic, même s’ils ont été vaccinés contre le virus. Dans certains cas, un résultat de test négatif peut être suffisant pour sortir Hough de la quarantaine, bien que la plupart des gens n’aient pas les ressources nécessaires pour être testé aussi souvent. Si les producteurs déboursent pour obtenir ces tests, Hough pourrait être libéré plus tôt. Comme toujours, le Center for Disease Control and Prevention dispose des dernières informations sur la pandémie.

L’histoire Instagram de Hough montre qu’il a voyagé en avion lundi avant de recevoir son diagnostic. On ne sait pas s’il est entré en contact avec d’autres juges ou interprètes de Dancing with the Stars, ou si quelqu’un d’autre est examiné en raison de son cas. Danse avec les stars sera de retour le lundi 22 novembre sur ABC. Visitez le site Web du CDC ici pour les dernières nouvelles sur COVID-19.