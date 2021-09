Derek Jeter a été l’inspiration pour Alcides Escobar

in

L’ancien arrêt-court de la Yankees de New York, Derek Jeter, sera intronisé au Temple de la renommée ce mercredi en obtenant 99,7% dans 396 des 397 bulletins de vote livrés, étant un exemple à suivre par tous dans le Ligue majeure de baseball – MLB, y compris l’arrêt court vénézuélien Alcide Escobar.

Derek Jeter, a des adeptes partout non seulement aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine, cela est dû à sa grande façon de jouer au baseball et aussi à tous ses coéquipiers qui sont hispanophones.

La popularité de “El Capitán” transcende les frontières des États-Unis puisqu’il a partagé avec des collègues de différents pays d’Amérique latine et non seulement le fait d’avoir des compagnons l’a rendu si aimé des Latino-Américains, mais il a également visité des pays comme le Venezuela, la République dominicaine , et Cuba. , Panama entre autres.

Cette popularité de Jeter a incité plusieurs joueurs à le louer actuellement et ce fut le cas de l’arrêt-court vénézuélien Alcides Escobar, qui dans une interview pour la MLB a déclaré :

« J’ai toujours vu Derek Jeter grandir. Il est le joueur le plus important à avoir traversé la MLB à mon époque. Je l’ai toujours vu, j’ai regardé ses vidéos, pour voir comment il pouvait en profiter”

Les joueurs latino-américains comme Sandy Alcantara, qui ne joue pas aux arrêts courts, félicitent Jeter d’être un fleuron du baseball de Grandes ligues et qu’il a sa place bien méritée dans le Temple des Immortels à Cooperstown.

Derek Jeter entre au Temple de la renommée avec des chiffres dignes d’un immortel avec 3 465 coups sûrs en 11 195 présences au bâton, conduisant en 1 311 points, marquant en 1923, volant 358 protections et laissant une ligne offensive de .310 / .377 / .817.