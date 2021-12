Derek Jeter et sa femme Hannah accueillent un nouveau bébé

Derek Jeter et sa femme, Hannah Jeter, sont maintenant parents de trois enfants ! Lundi, Players’ Tribune a félicité Derek et Hannah pour la naissance de leur troisième enfant, une petite fille. La nouvelle a surpris les fans, car les Jeters n’avaient pas publiquement partagé ce qu’ils attendaient.

La Players’ Tribune, une société de médias sportifs fondée par Derek, a partagé la nouvelle sur Twitter. Le récit a écrit que Derek et Hannah ont accueilli leur troisième petite fille, River Rose Jeter, jeudi. L’athlète et le mannequin sont les parents des filles Bella, 4 ans, et Story, 2 ans. Comme PEOPLE l’a noté, leurs deux naissances ont également été annoncées par le Players’ Tribune.

Félicitations Derek et @hannahbjeter pour la naissance de votre petite fille, River Rose Jeter, née le jeudi 2 décembre. – La Tribune des joueurs (@PlayersTribune) 4 décembre 2021

Derek et Hannah sont apparus en public en septembre lorsqu’il a été intronisé au Temple de la renommée du baseball. À l’époque, Hannah a posé avec les deux filles du couple, qui portaient des tenues bleues assorties avec des nœuds dans les cheveux. Tout en acceptant cet honneur, Derek aurait remercié les femmes de sa vie. Alors que Derek a été initialement élu au Temple de la renommée du baseball en janvier 2020, il a dû attendre septembre 2021 pour être intronisé lors de la cérémonie en raison de la pandémie de COVID-19.

Quelques mois avant la naissance de leur troisième fille, Derek s’est confié sur le fait d’être un père de fille. Lors d’une interview avec PEOPLE, l’ancien joueur de baseball a déclaré : « Mes filles sont absolument les meilleures. Vous savez, vous l’entendez avant d’avoir des enfants, les gens vous diront : ‘Oh, attendez d’avoir les vôtres’, mais c’est vraiment est vrai. » Il a ajouté : « Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau, et ils apprennent quelque chose de nouveau chaque jour. C’est merveilleux. C’est plus que ce que j’aurais pu imaginer. »

Derek et Hannah se sont mariés en juillet 2016, selon E! Nouvelles. La mariée portait une robe Vera Wang pour l’occasion tandis que Derek portait un smoking Nigel Curtiss. Les noces du couple ont été discrètes, car ils ont échangé leurs vœux dans la Napa Valley devant moins de 100 personnes. Le couple sortait ensemble depuis trois ans avant de marcher dans l’allée. Depuis leur mariage, ils élèvent leur famille à Miami, où ils ont déménagé après la retraite de Derek des Yankees de New York. L’athlète a raconté à Haute Living son déménagement en Floride : « Nous profitons de la vie et élevons notre famille ici. »