Derek Jeter ignore le jab de Carlos Correa sur des gants en or: « Ne justifie même pas de réponse »

Derek Jeter n’a pas semblé beaucoup penser aux remarques de Carlos Correa sur les cinq Gold Glove Awards de la légende des Yankees de New York vendredi.

Jeter, le récent intronisé au Temple de la renommée et copropriétaire actuel des Miami Marlins, a été interrogé sur l’ancien arrêt-court des Astros de Houston, discréditant les Gold Glove Awards que Jeter avait remportés. Correa s’exprimait sur le podcast « Me Gustan Los Deportes » et a apparemment fait des fouilles à Jeter.

Le PDG des Marlins de Miami, Derek Jeter, s’adresse aux médias avant le début d’un match contre les Phillies de Philadelphie au parc LoanDepot le 2 octobre 2021, à Miami. (Eric Espada/.)

Selon une traduction d’Hector Gomez d’ESPN, Correa a déclaré que Jeter « ne méritait aucun des gants d’or qu’il a gagnés ».

Jeter l’a balayé.

« Je n’y ai pas beaucoup réfléchi », a déclaré Jeter via le New York Post. « Je ne sais pas comment mon nom est apparu. Mon espagnol n’est pas très bon. Je ne l’ai toujours pas vu. Je ne sais pas comment mon nom a été élevé, mais cela ne mérite même pas de réponse. Je pourrait aller dans beaucoup de directions différentes, mais je ne le ferai pas. »

Derek Jeter des Yankees de New York reçoit son Gold Glove Award 2004 avant un match contre les Rangers du Texas au Yankee Stadium le 23 avril 2005 dans le Bronx. (Rich Pilling / MLB via .)

CARLOS CORREA REJETTE LES CINQ GANTS EN OR DE LA LÉGENDE YANKEES DEREK JETER

Jeter a remporté les gants d’or de la Ligue américaine à l’arrêt-court en 2004, 2005, 2006, 2009 et 2010. Correa a cité certaines mesures défensives dans ses remarques sur l’ancien arrêt-court des Yankees.

Derek Jeter, Mark Teixeira et Robinson Cano (de gauche à droite) des Yankees de New York posent avec leurs Gold Glove Awards avant un match contre les Twins du Minnesota au Yankee Stadium le 5 avril 2011, dans le Bronx. (Nick Laham/.)

Jeter n’a pas exactement mené la Ligue américaine dans certaines des mesures utilisées pour quantifier la qualité défensive d’un joueur, comme le facteur de portée ou les courses défensives sauvées, sans parler du pourcentage de défense en général.

Correa a remporté le Gold Glove Award de la Ligue américaine cette saison à l’arrêt-court. Il a mené la ligue avec 21 points défensifs sauvés, selon FanGraphs. Jeter avait un total de trois lorsqu’il a remporté le Gold Glove en 2009 et n’a enregistré aucun nombre de points défensifs positifs enregistrés au cours de ces saisons primées. La métrique est utilisée pour déterminer le nombre de points qu’un joueur a sauvés ou coûté à son équipe par rapport au joueur moyen.

Andrew Benintendi (16 ans) des Royals de Kansas City est surpris en train de voler le deuxième par l’arrêt-court des Astros de Houston Carlos Correa (1) lors d’un match le jeudi 19 août 2021 à Kansas City, Missouri (AP Photo/Charlie Riedel)

Bien que les Marlins n’aient pas été liés à Correa, qui est un agent libre, les Yankees auraient exprimé leur intérêt à le signer. Que le commentaire de Jeter soit considéré comme un dis ou non n’aura pas d’importance s’il finit par jouer dans le Bronx. Correa a frappé 26 circuits et a frappé .279 avec un .850 OPS en 2021.