Derek O’Brien de TMC suspendu de Rajya Sabha pour la session d’hiver pour avoir jeté un livre de règles au président

Le chef du parquet de TMC, Derek O’Brien, a été suspendu de la Chambre haute du Parlement mardi pour la partie restante de la session d’hiver pour la «grave faute» d’avoir lancé un livre de règles de la Rajya Sabha à la présidence.

La session d’hiver devrait se terminer le 23 décembre.

Le premier jour de la session du 29 novembre, douze membres de l’opposition de Rajya Sabha ont été suspendus pour toute la session du Parlement pour leur conduite « indisciplinée » lors de la session précédente en août.

Avant d’ajourner les travaux pour la journée, Sasmit Patra, qui présidait, a condamné le comportement d’O’Brien lors du débat sur un projet de loi visant à lier les données des listes électorales à l’écosystème Aadhaar.

Une motion pour sa suspension a été proposée par le gouvernement et approuvée par vote vocal.

Lors du débat sur le projet de loi sur les lois électorales (amendement)-2021, les partis d’opposition ont demandé une division des voix sur leur motion visant à l’envoyer à un comité restreint. Cependant, la demande a été rejetée avec vote vocal.

Le chef de file du congrès de Trinamool a cité des règles pour une division des voix alors même que le vice-président Harivansh a exhorté les membres protestataires à se rendre à leurs sièges pour permettre la division.

Cependant, les députés de l’opposition ont continué à lancer des slogans dans le puits de la Chambre.

« … nous avons tous les égards pour les règles, mais la même chose que vous avez faite sur les lois agricoles que vous faites aujourd’hui », a déclaré O’Brien en jetant le livre de règles de Rajya Sabha vers le président et en annonçant un débrayage de la Chambre. Le livre est tombé sur la table où des fonctionnaires sont assis avec le secrétaire général.

Le projet de loi a ensuite été adopté par un vote vocal.

Le leader de la Chambre Piyush Goyal a condamné la conduite d’O’Brien.

« La façon dont le chef de TMC Derek O’Brien a jeté le livre des règles, ce n’est pas seulement l’insulte du président ou du secrétaire général ou de la table ou de la Chambre, c’est une insulte à l’ensemble du pays », a déclaré Goyal.

L’acte du leader de TMC serait critiqué dans tout le pays, a-t-il ajouté.

« Ils font ce genre de politique dans un État et s’ils transmettent de si mauvaises traditions à la génération suivante, alors je crains qu’il y ait beaucoup de danger pour les traditions démocratiques du pays », a déclaré le ministre de l’Union.

Plus tard, Patra, qui présidait, a déclaré : « Honorables membres, je voudrais attirer l’attention de tous sur la faute grave du chef de file de TMC Derek O’Brien dans cette auguste Assemblée un peu plus tôt. Derek O’Brien a soulevé un rappel au Règlement auquel l’honorable vice-président a dûment répondu. « Un peu plus tard, Derek O’Brien jeta furieusement le livre de règles en direction du président. Le livre des règles aurait touché le président, le secrétaire général ou les fonctionnaires assis à la table », a déclaré Patra.

Il a en outre déclaré que le chef de TMC avait eu recours à une faute grave et à une violation flagrante des règles de la Chambre et des normes d’étiquette et de conduite.

« En tant que chef de file, Derek O’Brien, au lieu d’établir des normes de conduite élevées à la Chambre, a donné le mauvais exemple et a ainsi dénigré la dignité et la stature de cette auguste Chambre. Cet acte de Derek O’Brien est hautement condamnable », a déclaré Patra.

Peu de temps après, le ministre d’État aux Affaires parlementaires V. Muraleedharan a présenté une motion demandant sa suspension de la Chambre pour le reste de la session d’hiver pour son « comportement indiscipliné et méprisant, indigne d’un membre du Rajya Sabha en jetant effrontément le règlement du Rajya Sabha. envers le président » lors de la discussion sur le projet de loi modifiant les lois électorales 2021, jetant ainsi le discrédit et la honte sur cette auguste Assemblée.

La motion a été mise aux voix et approuvée par la Chambre par vote vocal. Les partis d’opposition n’étaient pas présents lors du vote car ils avaient organisé un débrayage plus tôt.

« La motion est adoptée. Derek O’Brien est donc suspendu pour le reste de la session en cours », a annoncé Patra.

Six des 12 députés suspendus le 29 novembre sont issus du Congrès, deux de TMC et Shiv Sena, et un de CPI et CPM.

Les 12 députés suspendus sont Phulo Devi Netam, Chhaya Verma, Ripun Bora, Rajamani Patel, Syed Nasir Hussain et Akhilesh Prasad Singh du Congrès ; Dola Sen et Shanta Chhetri du Congrès de Trinamool ; Priyanka Chaturvedi et Anil Desai de Shiv Sena ; Elamaram Kareem du CPM ; et Binoy Viswam de CPI.

