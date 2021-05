Deribit

Deribit répertorie les options de levée de l’éther à 50k avec expiration en mars 2022

Ether profite d’un rallye explosif, en hausse de plus de 460% depuis le début de l’année.

Dépassant 4000 USD, le prix de l’ETH a atteint un autre sommet historique à 4175 USD et 0,7150 BTC sur Coinbase. L’ETH a enregistré une tendance haussière de plus de 100% en moins de 20 jours.

Ether a atteint de nouveaux sommets chaque jour, allant de plus en plus haut, rattrapant enfin Bitcoin. Maintenant, le dernier ETH ATH est en hausse de 194% par rapport au sommet de 2017 de 1420 $.

Alors que les prévisions pour le prix de l’ETH dans ce cycle passent de 10k $ à 40k $, Deribit permet désormais aux traders de parier si le prix de l’ETH atteindra 50000 $ d’ici mars 2022.

Lundi, la plate-forme de produits dérivés a introduit la grève de 50k à l’expiration de mars 2022 – la grève la plus élevée de l’histoire de l’ETH.

«Ethereum 50k grève l’expiration de mars 2022 déjà en hausse de 24% depuis sa cotation aujourd’hui. Pas pour rien, c’est une bonne quantité de volume, et si vous utilisez le delta comme mesure brute de la probabilité d’expiration de l’ITM… Probablement 5 à 11%? » a noté le commerçant Cantering Clark.

Cela a du sens étant donné que tous les yeux et l’argent semblent être sur Ethereum ces derniers jours. Alors que Bitcoin se consolide, Ether pompe.

Il en va de même pour le volume; sur CME, le volume des contrats à terme sur Bitcoin était passé de 4 milliards de dollars le 22 avril à 2 milliards de dollars. Pendant ce temps, sur les contrats à terme Ether, il n’a cessé d’augmenter, passant de 113 millions de dollars le 12 avril à 1 milliard de dollars le 4 mai.

Alors que la structure des termes ETH est en rétrogradation, le prix au comptant d’un actif sous-jacent est plus élevé que sur le marché à terme, la structure des termes BTC est en contango.

Deribit note également que le flux d’options ETH domine désormais BTC et «pas seulement l’argent rapide», comme le montre la traction d’achat immédiate sur l’appel ETH Mar22 50k. “Peu de réduction à la hausse.”

«En ce qui concerne les appels Mar22 50k, le motif n’est pas aussi clair que les premières impressions. Le volume 12k, a été majoritairement acheté par ce qui semble être un rouleau de grèves de décembre + mars 25k. Simplement, cela pourrait être juste un jeu au comptant haussier. Mais pourrait également être une option technique de jeu grec », a-t-il noté.

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.