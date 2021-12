Derick Dillard et sa femme Jill Duggar réagissent à la « justice » dans le procès de Josh Duggar

Le 9 décembre, Josh Duggar a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de téléchargement et de possession de pornographie juvénile, rapporte CBS News. L’ancienne personnalité de la réalité encourt une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation. Suite à la décision du jury, divers membres de la famille Duggar ont partagé leurs opinions sur le verdict. Les stars de Counting On Derick Dillard et son épouse Jill Duggar ont publié une déclaration expliquant qu’ils avaient assisté à plusieurs jours du procès.

« Nous voulions juste, entre autres choses, voir les faits par nous-mêmes », a déclaré Dillard à PEOPLE. « L’Amérique est le meilleur pays pour obtenir justice », a-t-il ajouté.

Les procureurs ont allégué que Duggar avait utilisé Internet sur son lieu de travail pour télécharger du matériel d’abus sexuel d’enfants, dont certains dépeignaient des abus sexuels sur des enfants de moins de 12 ans. défense au repos mardi. Le jury s’est réuni mercredi pour tenter de prendre une décision mais n’a pas rendu de verdict en fin de journée, s’étendant jusqu’à jeudi.

La défense a fait valoir que les documents d’abus sexuels sur des enfants trouvés sur l’ordinateur de Duggar auraient pu être téléchargés par quelqu’un d’autre ou placés à distance sur l’ordinateur du lieu de travail, ce qui a été sauvegardé par le témoin de la défense et analyste informatique judiciaire Michele Bush. Cependant, la crédibilité de Bush a été remise en question lorsqu’elle a reconnu aux procureurs que les 10 années d’expérience qu’elle revendiquait en tant qu’analyste informatique judiciaire comprenaient du temps en tant qu’étudiante, comme l’a rapporté KNWA-TV. Bush a également été martelée par l’accusation pour son affirmation selon laquelle elle avait témoigné à plusieurs reprises devant le tribunal en tant que témoin expert, admettant lors d’un interrogatoire de suivi que l’affaire Duggar pourrait en fait être sa première.

Lorsque le scandale d’agression sexuelle de Duggar a été rendu public pour la première fois en 2015, TLC a annulé 19 Kids and Counting, faisant suite à Counting On, un spin-off sur la famille Duggar qui n’incluait pas le membre de la famille en disgrâce. En 2015, Duggar s’est publiquement excusé pour sa dépendance à la pornographie et pour avoir trompé sa femme Anna Duggar, qui a donné naissance le mois dernier au septième enfant du couple.