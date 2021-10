Derived Finance lève 3,3 millions de dollars dans un tour de table, impliquant des dizaines de fonds de capital-risque

La plateforme de trading multi-chaînes Derived Finance a levé plus de 3,3 millions de dollars lors d’un tour de table, impliquant plus de 30 fonds de capital-risque, dont de grands noms comme Genblock Capital, AU21, Dweb3, Nabais Capital et Poolz. Le tour a été mené par GSR.

Les avantages des jetons « dérivés »

Les sociétés de capital-risque participantes ont exprimé leur enthousiasme pour les progrès de développement et la proposition de valeur de l’entreprise. Il porte le nom de jetons dérivés (ou synthétiques), qui représentent des actions, des jetons ou des actifs réels. Cela permet aux traders d’actifs d’obtenir la propriété des jetons sans avoir à détenir l’actif sous-jacent.

Ils peuvent également négocier n’importe quel actif avec un prix fiable ou facile à suivre à l’aide de jetons dérivés. Les avantages de cela incluent l’exposition des actifs pour les utilisateurs, ainsi que le fait qu’un effet de levier peut être fourni pour échanger des actifs numériques et conventionnels dans la sécurité d’un écosystème de blockchain décentralisé.

Après le tour très réussi, Bharat Verma, PDG de Derived Finance, a déclaré :

Nous remercions tous les investisseurs qui nous ont fait confiance et ont participé à la collecte de fonds. Plus de 30 fonds de capital-risque ont participé au tour de table, avec plus de 3,3 millions de dollars levés. Ensemble, nous utiliserons les synergies pour créer Derived Finance, la plate-forme de trading synthétique multi-chaînes de prochaine génération.

Fonctionnalités clés dans le développement futur

Le tour de table permettra à Derived Finance de développer des fonctions clés pour sa plateforme. L’une de ces fonctionnalités est la prise en charge multi-chaînes. Cela permettra à la plate-forme de fonctionner dans un large éventail d’écosystèmes cryptographiques. Elle s’est fixé le noble objectif d’être et de rester la première et la seule plateforme de trading de produits synthétiques multi-chaînes.

Compatible avec Ethereum, Cardano, BSC; plus de chaînes à venir

Parmi les écosystèmes pris en charge figurent Ethereum (ETH / USD), Binance Smart Chain et Cardano (ADA / USD). La plate-forme prévoit une capacité supplémentaire pour toutes les grandes chaînes à l’avenir. Un autre aspect est les récompenses de paris. Les traders peuvent gagner des récompenses en utilisant le jeton jalonné pour effectuer des transactions en financement dérivé.

La plate-forme mettra à disposition diverses devises pour soutenir le marché mondial, permettant aux utilisateurs de négocier des produits dérivés mondiaux dans leur devise d’origine.

