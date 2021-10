Derived lève 3,3 millions de dollars pour créer une plateforme d’actifs synthétiques décentralisée

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/10/derived-img-460×259.png

Derived Finance, une plate-forme décentralisée de négociation d’actifs synthétiques, a annoncé un tour de table de 3,3 millions de dollars mené par plus de 30 sociétés de capital-risque crypto.

Annoncé mardi, Derived Finance a mené à bien une levée de fonds privée de plus de 3,3 millions de dollars peu de temps avant de lancer son offre initiale DEX, prévue pour le 13 octobre. Le financement sera utilisé pour développer des fonctionnalités clés pour l’écosystème de la finance dérivée, créer des solutions multi-chaînes supplémentaires et ajouter plus d’actifs synthétiques à la plate-forme.

Le cycle de financement a attiré certains des plus grands noms de l’industrie du capital-risque cryptographique dirigé par GSR et comprenait AU21, Poolz, Nabais Capital, Dweb3, Occamfi et Genblock Capital, entre autres. AU12 Capital, basé en Californie, et le crypto VC Nabis Capital, basé à Lisbonne, ont également participé aux tours précédents.

« Nous remercions tous les investisseurs qui nous ont fait confiance et se sont joints à la collecte de fonds. Plus de 30 fonds de capital-risque ont participé au tour de table, avec plus de 3,3 millions de dollars levés », Bharat Verma, PDG de Derived Finance. « Ensemble, nous utiliserons les synergies pour créer Derived Finance, qui est la plate-forme de négociation de produits synthétiques multi-chaînes de nouvelle génération. »

En termes simples, Derived permet aux utilisateurs de négocier des actifs sans les posséder ni détenir l’actif sous-jacent, ce qui leur permet de négocier avec un prix fiable et facile à suivre à l’aide de jetons dérivés. Les utilisateurs peuvent échanger sur un effet de levier sur les actifs traditionnels et numériques tout en restant décentralisés.

Selon la déclaration, les investisseurs privés du cycle visent à accroître les propositions de valeur offertes par la plate-forme dans la construction du commerce décentralisé mondial d’actifs synthétiques. Derived, une plate-forme basée sur Cardano, est le premier DEX multichaîne décentralisé du genre qui permet la négociation d’actifs synthétiques. La plate-forme exploite les qualités d’interopérabilité de Polkadot pour fournir des services de trading inter-chaînes sur plusieurs chaînes de blocs, notamment Ethereum, Polkadot, Cardano, Avalanche et Binance Smart Chain, etc.

De plus, la plate-forme permet aux utilisateurs d’exploiter (jusqu’à 3X) le jalonnement de son jeton DVD natif (lancé dans un IDO) et la frappe de pièces stables en USD. Il permet également aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités uniques dans le commerce de la finance numérique, telles que la possibilité de créer des jetons hybrides (à la fois dans l’espace de la finance traditionnelle et numérique) et l’accès à des fonctionnalités telles que les options binaires, la prise en charge de plusieurs devises natives, le glissement de 0 % et la liquidité illimitée. avec d’autres fonctionnalités qui devraient être lancées à l’avenir.

Les fonds favoriseront le développement de systèmes de support multi-chaînes, qui seront essentiels pour que la plate-forme puisse fonctionner dans une grande variété d’écosystèmes cryptographiques et fournir des itinéraires de transaction efficaces pour les commerçants.

Enfin, l’équipe travaille sur l’offre de plusieurs devises traditionnelles sur la plate-forme dans le but de promouvoir l’adoption mondiale de la finance décentralisée et de la cryptographie.