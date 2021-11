Dermalogica signe Neha Dhupia comme ambassadrice de la marque

L’acteur fera la promotion de la philosophie de la marque en matière de santé de la peau

Dermalogica, une marque de soins de la peau professionnelle du portefeuille Hindustan Unilever, a choisi l’acteur Neha Dhupia comme tout premier ambassadeur de sa marque. « Dhupia utilise Dermalogica dans sa routine de soins de la peau depuis près de deux décennies et était le choix parfait en tant que visage de la marque. Engagé pour une peau saine tout en adoptant son type et sa texture naturels, Neha s’aligne sur les valeurs de la marque », a déclaré la société dans un communiqué. Dhupia apparaîtra dans les publicités numériques de la marque et jouera un rôle actif dans les campagnes sur les réseaux sociaux de Dermalogica India.

«Cela me semble fortuit. Je suis fan des produits de soin de la peau Dermalogica depuis près de deux décennies et maintenant pouvoir représenter la marque est un privilège. La marque a littéralement sauvé ma peau et m’a vu à travers les lampes à arc, l’objectif impitoyable de l’appareil photo et même deux enfants ! J’aime le fait que la marque promeuve la santé de la peau et permette aux femmes et aux hommes de se sentir bien dans leur peau. Nous avons beaucoup de choses passionnantes prévues ensemble, alors restez à l’écoute », a déclaré Dhupia.

« Neha est un fervent utilisateur de Dermalogica depuis près de deux décennies. Elle a régulièrement consulté notre équipe pour des traitements et des solutions de soins de la peau. Ainsi, lorsque nous avons pensé à une ambassadrice qui avait confiance et qui vivait selon les valeurs de Dermalogica, elle était le choix naturel. Premier choix des professionnels des soins de la peau à travers le monde, Dermalogica accélérera désormais l’éducation et assurera à nos consommateurs leur peau la plus saine jamais réalisée avec des traitements et des produits axés sur les résultats. Nous sommes vraiment ravis que Neha se joigne à nous dans cette mission », a ajouté Pushkaraj Shenai, directeur de ProBeauty Brands, Unilever, à propos de l’association avec l’acteur.

