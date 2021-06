Dermot Kennedy annonce de nouvelles dates pour la tournée américaine de Better Days

Dermot Kennedy a annoncé des dates de tournée supplémentaires pour sa tournée américaine «Better Days».

Les billets pour les nouvelles dates seront mis en vente à partir de ce vendredi 4 juin à 12h00 heure locale via le Ticketmaster site Internet. La tournée produite par Live Nation, qui a connu sa première tournée réussie de janvier à mars 2020, reprend à Nashville le 29 juillet 2021. Découvrez l’artiste site officiel pour plus d’informations.

L’artiste en tête des charts, qui a dépassé les 2 milliards de flux mondiaux sur les plateformes numériques, fera également des arrêts à Chicago, Minneapolis et Boston, entre autres villes. L’auteur-compositeur-interprète irlandais sera rejoint par l’artiste Bishop Briggs à certaines dates. Toutes les dates de tournée aux États-Unis sont répertoriées ci-dessous.

Dermot Kennedy a connu un succès mondial indéniable avec la sortie en 2019 de son premier album Without Fear ; l’album a atteint la première place des charts britanniques, a récolté 1 million de ventes d’albums et est maintenant certifié 7 fois Platine. Il possède une série de singles à succès, dont “Outnumbered” (certifié Gold aux États-Unis) et “Paradise”, une collaboration avec les titans de la musique dance Meduza.

Les dates de la tournée « Better Days » de Dermot Kennedy pour 2021 sont les suivantes :

(^ indique un nouveau spectacle)

29 juillet – Nashville, TN @ Marathon Music Works^

31 juillet – Chicago, IL @ Byline Bank Aragon Ballroom

1er août – Chicago, IL @ Lollapalooza

4 août – Bellvue, Colorado @ Mishawaka Amphitheatre^

5 août – Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre (avec Bishop Briggs) – COMPLET

7 août – Kansas City, MO @ Uptown Theatre^ (avec Bishop Briggs)

8 août – St. Louis, MO @ The Pageant – COMPLET

10 août – Madison, WI @ The Sylvee – COMPLET

11 août – Minneapolis, MN @ Armory^

14 août – Grand Rapids, MI @ 20 Monroe Live – COMPLET

15 août – Indianapolis, IN @ TCU Amphitheatre à White River State Park^ (avec Bishop Briggs)

17 août – Cincinnati, OH @ Taft Theatre – COMPLET

19 août – Boston, MA @ Leader Bank Pavilion^.

Achetez ou diffusez sans peur.