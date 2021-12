Dermot Kennedy lève près de 300 000 $ grâce à des émissions caritatives

Dermot Kennedy a collecté près de 300 000 $ grâce à cinq représentations aux États-Unis et en Irlande, l’argent devant être remis à trois organismes de bienfaisance.

Le célèbre auteur-compositeur-interprète irlandais a fait une apparition impromptue dans les rues de New York le 11 décembre, emportant une guitare acoustique à Washington Square Park.

Regardé par des légions de fans, Kennedy a interprété cinq chansons dont des reprises de Les Bee Gees‘ « Aimer quelqu’un, » Bruce Springsteen‘s « Atlantic City » et la chanson traditionnelle « The Parting Glass ». Il a également joué des versions de ses propres morceaux « Outnumbered » et « Better Days ». L’ensemble a également été diffusé en direct sur Instagram et TikTok et a collecté des fonds pour MusiCares, qui vise à aider les acteurs de la scène musicale grâce à des programmes de subventions financières directes, à des réseaux de ressources de soutien et à des efforts de secours sur mesure.

Kennedy a déclaré que la performance surprise était « l’une de mes choses préférées que j’ai jamais faites dans ma vie ». « C’était une belle énergie », a-t-il ajouté. « Ma première fois à jouer dans la rue depuis environ 8 ans. Ça n’a jamais été comme ça pourtant. »

Quelques jours plus tard, la star est retournée dans sa ville natale de Dublin pour se produire à la 3Arena les 13 et 14 décembre. Il a joué deux spectacles par soir sur place, chacun au profit de Pieta, une organisation irlandaise à but non lucratif avec des centres de crise pour le suicide et l’automutilation. à travers le pays, et Focus Ireland, une organisation à but non lucratif œuvrant pour mettre fin à l’itinérance. Kennedy a qualifié ces émissions de « chose la plus enrichissante que j’aie jamais faite dans ma carrière ».

L’artiste au platine se tourne maintenant vers 2022, période au cours de laquelle il sortira de la nouvelle musique et devrait faire la une de plusieurs énormes concerts en plein air en Irlande en juin. Il soutiendra également Shawn Mendès sur ta étape nord-américaine de sa tournée mondiale Wonder 2022.

En 2021, Kennedy a publié le Meilleurs jours et History EPs, et a contribué à une reprise de Metallica« Nothing Else Matters » de « Nothing Else Matters » pour l’album spécial La liste noire de Metallica. Cette année a également vu ses singles « Outnumbered », « Power Over Me » et « Géants » – ainsi que sa collaboration avec Meduza appelée « Paradise » – certifiée Platine.

