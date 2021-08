Dermot Kennedy promet des jours meilleurs dans une nouvelle vidéo frappante

Dermot Kennedy sort aujourd’hui son tout nouveau single “Better Days” sa première nouvelle musique solo depuis le tube “Giants”. Le single est maintenant disponible sur Island Records et vous pouvez regarder la nouvelle vidéo ci-dessous.

“Better Days” prend un sentiment que nous avons tous tant espéré au cours des 18 derniers mois, avec Kennedy exprimant les pensées des gens du monde entier. Le morceau est livré avec le genre d’optimisme et j’espère que le chanteur a toujours été aussi ouvert tout au long de sa carrière, apportant soutien et réconfort à tant de personnes.

Produit par Dan Nigro (Olivia Rodrigo « Permis de conduire »), « Better Days » comprend également un chœur gaélique, qui, tout en scandant les mots « courage et calme » dans leur langue maternelle, constitue un chœur qui sera assurément un favori en direct sur Les prochaines tournées de Dermot au Royaume-Uni et aux États-Unis.

En décrivant “Better Days”, Kennedy a expliqué “C’est une chanson sur la patience. Il s’agit de croire en quelque chose de plus brillant et de ne jamais perdre de vue des jours meilleurs, peu importe à quel point les choses peuvent devenir difficiles. À une époque où tant de gens se sentent inquiets et épuisés, j’aimerais que cette chanson rappelle à une seule personne que les choses vont s’améliorer. En tant qu’artiste, je me sens un peu responsable d’essayer de faire en sorte que les gens se sentent un peu mieux, que ce soit en leur faisant penser à quelqu’un qu’ils aiment, ou simplement en leur faisant oublier leurs problèmes le temps d’une chanson. C’est donc ma contribution pour, espérons-le, offrir à certaines personnes un moment de réconfort. Des jours meilleurs viendront.”

Maintenant assis avec près de deux milliards et demi de streams dans le monde et plus de 15 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify seul, Dermot Kennedy est devenu une mégastar mondiale incontestable depuis la sortie de son premier album numéro 1 sans peur en 2019. En plus d’être nominé pour le meilleur international. Male BRIT Award en 2020, il est devenu l’artiste irlandais le plus vendu de sa génération, avec son premier album assis à la première place pendant 27 semaines au total et se vendant à plus de 1,7 million d’exemplaires dans le monde. L’album est également le premier album le plus vendu en Irlande du millénaire.

Le morceau principal de l’album “Outnumbered” est un des 10 meilleurs singles des ventes de platine et est devenu l’un des morceaux les plus anciens à être mis en playlist sur BBC Radio 1. Alors que le single “Giants” a culminé à la première place du Irish Singles Chart et a obtenu le statut d’or. au Royaume-Uni. Le plus récent single de Kennedy l’a vu faire équipe avec le trio de production italien multi-platine MEDUZA pour sortir leur single “Paradise”. La chanson a passé plus de 20 semaines dans les charts officiels irlandais et britanniques, atteignant le n ° 1 en Irlande et le n ° 5 au Royaume-Uni.

La prochaine tournée britannique de Dermot Kennedy en septembre sera sa plus grande à ce jour, avec trois soirées à guichets fermés à l’Alexandra Palace de Londres et plus de 70 000 billets vendus à travers le pays. Il sera également en tête d’affiche d’un amphithéâtre Red Rocks à guichets fermés dans le cadre d’une tournée américaine reprogrammée en juillet et août.

Au cours des 18 derniers mois, parallèlement à l’écriture de la suite de Without Fear, Kennedy a joué en direct avec Meduza sur The Ellen Show, a joué un fantastique spectacle en direct au Natural History Museum de Londres et a enregistré une fantastique performance d’avant-spectacle pour la série The Virtual Road de U2 le jour de la Saint-Patrick. Il a également été nommé Homme du match lors de l’événement annuel Soccer Aid de l’Unicef.

Dates de la tournée de Dermot Kennedy au Royaume-Uni et en Irlande :

6 septembre – Victoria Warehouse, Manchester COMPLET

7 septembre – Victoria Warehouse, Manchester COMPLET

12 septembre – Festival TRNSMT, Glasgow

13 septembre – Académie, Glasgow COMPLET

14 septembre – Académie, Glasgow COMPLET

17 septembre – This is Tomorrow Festival, Newcastle

18 septembre – Ormeau Park, Belfast

19 septembre – Ormeau Park, Belfast

21 septembre – Castlefield Bowl, Manchester (Sounds of The City)

23 septembre – Alexandra Palace, Londres COMPLET

24 septembre – Alexandra Palace, Londres COMPLET

25 septembre – Alexandra Palace, Londres COMPLET