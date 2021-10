Dern, qui sort – AS.com

Le week-end en sports de contact a avant tout un grand rendez-vous : la trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Malgré cela, l’UFC n’a pas voulu le rater et va avancer son calendrier habituel. Il veut réchauffer le précédent et il le fait avec un combat entre deux femmes qui veulent l’alternative. Mackenzie Dern et Marina Rodríguez entrent en collision dans la star de l’UFC Las Vegas 39 avec l’intention de continuer à grandir et d’atteindre le titre.

Dern, 28 ans, est quatrième du classement (en poids de paille il y a deux quarts) et Rodríguez, 34 ans, est sixième. Tous deux sont conscients qu’avec une victoire ils n’atteindront peut-être pas l’or, mais ils gagneront beaucoup de visibilité. Pour l’Américaine, ce sera sa première étoile et pour la Brésilienne la seconde. Ils sont à la hausse.

Les deux viennent dans une bonne dynamique, bien que celui de Dern est mieux. Il arrive avec une séquence de quatre victoires, tandis que Rodríguez en ajoute deux. Cela en fait le favori américain. Le procès sera un très grand conflit de styles. Dern est un spécialiste du sol (Il n’a jamais mis KO et a 64% de ses victoires par soumission). Alors que, Rodríguez a éliminé 43% de ses rivaux et n’a gagné qu’une seule fois par soumission. Dès lors, la lecture est claire : celui qui pourra imposer son style aura un duel très intéressant. Ils veulent tous les deux impressionner et avoir la meilleure concentration possible.