D’Ernest Johnson des Browns réalise le rêve de la NFL dans une performance en petits groupes, LeBron James en prend note

Les Cleveland Browns sont entrés dans leur match de la semaine 7 contre les Broncos de Denver jeudi soir entravés par des blessures à presque toutes les positions sur le terrain.

La mentalité de l’homme suivant était la clé et Cleveland a livré.

Le porteur de ballon des Cleveland Browns D’Ernest Johnson (30 ans) saute sur la sécurité des Denver Broncos Kareem Jackson (22 ans) lors de la première moitié d’un match de football de la NFL le jeudi 21 octobre 2021 à Cleveland. (Photo AP/Ron Schwane)

Les Browns exécutant D’Ernest Johnson ont eu une performance exceptionnelle pour propulser Cleveland vers une victoire de 17-14.

Johnson, qui est le porteur de ballon de troisième corde derrière Nick Chubb et Kareem Hunt a fait son premier départ, s’est illustré avec 146 verges au sol en 22 courses et a marqué son premier touché en carrière au premier quart. C’est sur son dos que les Browns ont gagné le match.

Il a signé avec les Browns en 2019 après la fin brutale de son mandat avec l’Alliance of American Football. Il a joué huit matchs pour les Apollos d’Orlando avant de rejoindre les Browns plus tard dans l’année. Il a passé les dernières saisons dans un rôle de remplaçant avant que Chubb et Hunt ne tombent deux semaines consécutives.

Tout en parlant à Erin Andrews, journaliste secondaire de la FOX dans la NFL, un Johnson émotif était à court de mots. Il a dit que c’était un rêve devenu réalité de jouer dans la NFL.

Le porteur de ballon des Cleveland Browns D’Ernest Johnson (30 ans) affronte les Broncos de Denver lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL le jeudi 21 octobre 2021 à Cleveland. Les Browns ont gagné 17-14. (Photo AP/Ron Schwane)

« C’est inexplicable. Tout d’abord, je veux remercier Dieu. Sans lui, je ne serais pas ici », a déclaré Johnson. « Je veux remercier l’entraîneur (Stump Mitchell) d’avoir juste cru en moi et l’entraîneur (Mike Priefer) d’avoir juste cru en moi et de m’avoir donné une chance. C’est génial. Comme je l’ai dit, c’était toujours un rêve devenu réalité pour un chance de venir ici et de jouer à ce jeu et de pouvoir commencer. »

Avant que Johnson ne signe avec les Browns, il travaillait comme pêcheur dans les Florida Keys. Andrews a demandé s’il pensait que tout cela était possible pendant qu’il pêchait.

« Jouer dans la NFL a toujours été mon rêve. Mais être sur le bateau de pêche et juste… venir d’où je viens, mec, c’est une bénédiction. Peu de gens s’en sortent avec ce que j’ai fait et je dois juste remercier Dieu parce que sans lui, comme je l’ai dit, je ne serais pas ici.

LeBron James a même remarqué la performance de Johnson.

Case Keenum a joué aussi bien que les Browns auraient pu l’espérer. À partir d’un Baker Mayfield blessé, il était 21 pour 33 avec 199 verges par la passe et n’a pas lancé d’interception. Jarvis Landry a réussi un sommet de cinq attrapés pour 37 verges. Johnny Stanton a réussi une seule passe de touché de Keenum.

Le quart-arrière des Cleveland Browns Case Keenum (5) remet le ballon au porteur de ballon D’Ernest Johnson (30) au cours de la seconde moitié du match de football de l’équipe de la NFL contre les Broncos de Denver, le jeudi 21 octobre 2021, à Cleveland. (Photo AP/David Richard)

Le quart-arrière des Broncos Teddy Bridgewater était 23-en-33 avec 187 verges par la passe, deux touchés et une interception. Courtland Sutton a réussi cinq attrapés ou 68 verges. Javonte Williams et Melvin Gordon III ont chacun touché des touchés dans la défaite.

Le quart-arrière des Denver Broncos Teddy Bridgewater lance pendant la première moitié du match de football de l’équipe de la NFL contre les Browns de Cleveland, le jeudi 21 octobre 2021, à Cleveland.

Les Browns passent à 4-3 cette saison. Denver chute à 3-4 avec quatre défaites consécutives.