Dernier accord commercial américain: Joe Biden a déclaré que le Royaume-Uni était prêt et en attente d’un “grand” accord post-Brexit | Politique | Nouvelles

Lors d’un discours prononcé aujourd’hui, Mme Truss a insisté sur le fait qu’un accord commercial avec les États-Unis reste une grande opportunité pour les deux pays. En effet, Mme Truss a affirmé que le Royaume-Uni et les États-Unis avaient déjà innové en « désamorçant » la guerre tarifaire contre Airbus et Boeing. Lorsqu’on lui a demandé quand un accord pourrait être conclu, Mme Truss a affirmé avec insistance que le Royaume-Uni était prêt à négocier lorsque les États-Unis seraient prêts.

S’exprimant lors de l’événement organisé par Policy Exchange, Mme Truss a déclaré : « Aux États-Unis, nous avons déjà réussi à désamorcer la guerre tarifaire Airbus-Boeing.

“Nous avons également supprimé les droits de douane sur des produits tels que le whisky, ce qui était très important.

“Nous travaillons ensemble sur la façon dont nous défendons les industries clés contre les pratiques déloyales.”

Elle a ajouté : « Le Royaume-Uni est prêt à négocier alors que bien sûr les États-Unis le sont.

“Nous avons perdu des opportunités en cours et nous utilisons notre capacité de négociation, mais bien sûr, les États-Unis représentent une grande opportunité lorsqu’ils sont prêts à négocier.”

Le Royaume-Uni a suspendu les droits de douane sur les pièces détachées de Boeing conformément à l’UE en janvier.

En 2019, l’Organisation mondiale du commerce a jugé que l’UE avait fourni illégalement un soutien à Airbus.

Les États-Unis ont répondu avec des droits de douane représentant jusqu’à 5,4 milliards de livres sterling de commerce annuel.

“Ce développement renforce notre relation spéciale et s’appuie sur la Charte de l’Atlantique revitalisée, qui affirme notre engagement continu à soutenir et à défendre nos valeurs durables face aux défis nouveaux et anciens.”

Malgré les commentaires de Mme Truss, plus tôt cette année, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a exclu tout accord commercial dans un proche avenir.

Il a déclaré à la BBC: “Notre négociatrice commerciale vient de prendre son poste, elle prend donc le temps de revenir en arrière et de revoir tout ce qui a été discuté et cela va prendre un certain temps.

«Nous voulons nous assurer que, que ce soit avec le Royaume-Uni ou avec quelqu’un d’autre, tous les accords conclus sont cohérents avec les principes que le président Biden a établis pour veiller à ce que ces accords améliorent réellement le bien-être de nos travailleurs et de leurs familles. C’est notre objectif.

En raison de la pandémie, M. Biden a déjà promis son désir de se concentrer sur les problèmes nationaux avant de conclure un accord avec les États-Unis.

Avec Donald Trump à la barre, le Royaume-Uni avait espéré aller de l’avant pour conclure un accord en raison de son soutien au Brexit.