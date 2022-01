Dernier adieu à BlackBerry

01/05/2022 à 09:49 CET

.

Depuis mardi dernier, les téléphones BlackBerry avec les systèmes d’exploitation 7.1, 10 ou PlayBook OS 2.1, ou ceux qui sont antérieurs, cessera de fonctionner, suite à la décision de l’entreprise canadienne de cesser le service de ces appareils.

BlackBerry, qui avant la domination des téléphones Apple et Android a décidé en 2015 se transformer en une société de logiciels pour arrêter la production de téléphones, a fait en sorte que les fonctions de données, d’appels téléphoniques, de messages texte et d’appels d’urgence cesseront de fonctionner « fiable ».

L’entreprise, qui est considérée l’inventeur des smartphones et que avant l’apparition de iPhone Apple a dominé le marché, a signalé en décembre la fin prochaine des services pour ces appareils.

L’entreprise canadienne a ajouté son appréciation aux « nombreux clients et partenaires fidèles » qu’elle a eus tout au long de son histoire, qui a commencé en 1984 lorsque Les entrepreneurs canadiens Mike Lazaridis et Doug Fregin ont créé Research in Motion (RIM).

En 1999, RIM a lancé un pager capable d’envoyer et de recevoir des e-mails en plus des autres notifications. Le produit a été le premier à être étiqueté avec le nom BlackBerry.

Quand Apple a sorti son premier iPhone en 2007, BlackBerry, avec son clavier physique, était le téléphone préféré des cadres supérieurs, des célébrités et des politiciens. En 2009, les téléphones de l’entreprise canadienne étaient les 20% du marché des smartphones.

La compagnie a continué à parier sur le clavier physique et les clients d’entreprise tandis qu’Apple le faisait sur les écrans tactiles sans clavier physique et sans consommateurs individuels.

La pression de l’iPhone et des téléphones avec le système d’exploitation Android de Google ventes de téléphones rapidement réduites La mûre. En 2013, la société a annoncé qu’elle changeait son nom de RIM en BlackBerry dans le but de relancer ses produits.

Mais seulement deux ans plus tard BlackBerry a reconnu qu’il ne pouvait pas rivaliser avec Apple et Android et a annoncé qu’il entamerait un processus pour devenir une entreprise de logiciels et arrêter de produire des téléphones.