Dernier anniversaire du vote sur le Brexit : Boris Johnson lance un cri de ralliement sur le vote pour quitter l’UE | Politique | Nouvelles

Boris Johnson ” restera pour créer l’ère Johnson “, déclare Tom Bower

Dans un message à l’occasion du cinquième anniversaire du référendum historique sur la sortie de l’UE, le Premier ministre salue la “décision capitale” de “reprendre le contrôle de notre destin”. Il célèbre également les progrès déjà réalisés dans la reprise du contrôle des frontières et la recherche de nouveaux accords commerciaux à travers le monde. Johnson a déclaré : « Il y a cinq ans, le peuple britannique a pris la décision capitale de quitter l’Union européenne et de reprendre le contrôle de notre destin.

«Ce gouvernement a obtenu le Brexit et nous avons déjà récupéré notre argent, nos lois, nos frontières et nos eaux.

«Nous avons installé un nouveau système d’immigration basé sur des points, livré le déploiement de vaccin le plus rapide en Europe, négocié des accords commerciaux avec l’UE et 68 autres pays – y compris notre premier accord de libre-échange post-Brexit avec l’Australie – et nous Je viens de commencer les négociations pour rejoindre la zone commerciale du Pacifique de 9 000 milliards de livres sterling.

« Maintenant que nous nous remettrons de cette pandémie, nous saisirons le véritable potentiel de notre souveraineté retrouvée pour unir et niveler l’ensemble de notre Royaume-Uni.

« En contrôlant nos réglementations et nos subventions, et avec les ports francs qui stimulent de nouveaux investissements, nous stimulerons l’innovation, l’emploi et le renouvellement dans toutes les régions de notre pays.

« La décision de quitter l’UE fait peut-être désormais partie de notre histoire, mais notre mission claire est d’utiliser les libertés qu’elle apporte pour façonner un avenir meilleur pour notre peuple. »

Boris Johnson s’est engagé à utiliser les libertés britanniques liées au Brexit pour “façonner un avenir meilleur” pour le pays (Image: GETTY-NUMBER10)

Boris a salué l’accord de libre-échange du Royaume-Uni post-Brexit avec l’Australie (Image: GETTY)

Le gouvernement britannique a conclu des accords commerciaux post-Brexit avec 66 pays couvrant un commerce annuel estimé à environ 183 milliards de livres sterling l’année dernière, ainsi que l’accord de commerce et de coopération Royaume-Uni-UE avec l’UE d’une valeur estimée à 660 milliards de livres sterling.

La députée conservatrice principale Dame Andrea Leadsom, qui a joué un rôle de premier plan dans la campagne Vote Leave dans la perspective du référendum in-or-out de 2016, a également salué les progrès réalisés depuis le vote sur le Brexit.

Elle a déclaré au Daily Express : « Cinq ans plus tard, toutes les promesses du Brexit tiennent toujours. Les querelles politiques sans fin nous ont fait reculer un peu, puis Covid a stoppé le monde dans son élan.

« Mais l’avenir du Royaume-Uni en tant que nation libre-échangiste et indépendante est si clair.

“Je suis totalement optimiste quant à nos plans pour promouvoir l’emploi, la croissance et les exportations et être une force pour le bien dans le monde.”

L’analyse des récents sondages d’opinion par l’expert en élections Sir John Curtice a montré hier que les électeurs sont toujours divisés sur la décision de quitter le bloc européen.

Brexit : les agriculteurs britanniques mettent en garde contre un “grand défi” à venir

Les sondages Deltapoll ont suggéré que l’électorat se diviserait à 50-50 sur l’opportunité de rester ou de partir lors d’un référendum si le Royaume-Uni faisait toujours partie de l’UE aujourd’hui.

Mais des sondages distincts de Kantar demandant aux électeurs s’ils voulaient “rester en dehors” ou “rejoindre” l’UE ont révélé que 54% voulaient que le Royaume-Uni reste en dehors du bloc tandis que 46% voulaient y revenir.

Le professeur Sir John, professeur de politique à l’Université de Strathclyde, a déclaré lors d’un briefing organisé par le groupe de réflexion britannique In A Changing Europe : “La Grande-Bretagne est toujours très divisée sur les mérites du Brexit”.

Il a ajouté : « En moyenne, les sondages les plus récents – à peu près tous réalisés par Deltapoll – c’est une répartition 50-50.

« Demandez aux gens si nous devrions rejoindre ou rester en dehors, vous trouvez systématiquement un soutien un peu plus faible pour rejoindre que pour rester, mais nous regardons toujours une société assez divisée en deux.

« La raison en est que relativement peu de gens ont changé d’avis.

«En gros, plus de quatre personnes sur cinq disent qu’elles voteraient exactement de la même manière qu’il y a cinq ans.

“Ces personnes qui n’ont pas voté en 2016 ont été assez régulièrement deux contre un en faveur de rester lorsqu’on leur a demandé leur point de vue.”

Brexit : le Premier ministre a salué la « décision capitale » de « reprendre le contrôle de notre destin » (Image : GETTY)

Boris Johnson et Michael Gove ont dirigé la campagne Vote Leave en 2016 (Image: GETTY)

Pointant vers les sondages Kantar, Sir John a déclaré: «Certains, mais en aucun cas la majeure partie des électeurs restants, disent – ​​nous sommes sortis, je préfère que nous ne soyons pas sortis, mais je ne suis pas sûr que je voterais pour rejoindre. Nous sommes toujours divisés.

Le professeur Sir John a ajouté que le vote sur le Brexit semblait avoir “révolutionné” le soutien des conservateurs au cours des années qui ont suivi le référendum avec les anciens bastions travaillistes du “Mur rouge” qui soutenaient le Parti travailliste devenant bleu aux élections générales de 2019.

« Le caractère du soutien au Parti conservateur, en particulier, a été à peu près révolutionné par le Brexit.

“Alors qu’en 2015, il obtenait le soutien de 45% de ceux qui voulaient partir, en 2019, il était de 73%”, a déclaré le professeur Sir John.

«Le parti travailliste ne montre aucune preuve de sa capacité à se rétablir particulièrement parmi les électeurs du congé.

“Et les libéraux-démocrates ont pratiquement perdu tous les gains qu’ils ont réalisés parmi les électeurs du reste en 2019.”

Boris Johnson signe l’accord du Royaume-Uni avec l’UE (Image: GETTY)

la sortie avait également alimenté une augmentation du soutien à l’indépendance en Écosse, a ajouté le professeur Sir John.

« Avant le référendum de 2016, il n’y avait aucune relation entre les attitudes des gens envers l’indépendance et leurs attitudes envers l’UE.

« Une fois que le Brexit a été voté, cela a commencé à changer. Le soutien à l’indépendance est désormais beaucoup plus élevé chez les europhiles que chez les eurosceptiques.

« Tout le soutien accru à l’indépendance s’est produit parmi les électeurs du reste.

«Au moment des élections générales de 2019, 55 % de soutien parmi les électeurs restants et 30 % parmi les électeurs sortants, cet héritage est toujours avec nous maintenant.

“Quelle que soit la préférence du Premier ministre, la poursuite du Brexit a changé le caractère du soutien à l’indépendance”, a-t-il déclaré.

Le député conservateur Andrew Bridgen, partisan du Brexit, a été “surpris” hier soir par la suggestion selon laquelle seuls 54% des électeurs ne voulaient pas rejoindre l’UE.

« En tant que nation souveraine indépendante, je ne pense pas que le public britannique renoncerait à nouveau à cette souveraineté.

“Nous avons vu avec le vaccin Covid déployer les avantages d’être indépendant et capable d’être agile et de ne pas être empêtré dans la bureaucratie sclérosée de l’UE”, a-t-il déclaré.

Brexit dans les premières pages d’Express (Image : EXPRESS)

Philip Hollobone, un autre conservateur favorable au Brexit, a déclaré : « Si nous n’avions pas quitté l’UE, nous aurions été entraînés dans le programme d’achat de vaccins de l’Agence européenne des médicaments et au lieu d’avoir un vaccin mondial, le Royaume-Uni aurait été dans la voie lente européenne.

Un sondage Savanta ComRes hier soir a montré que Remain devancerait une étroite réédition du référendum de 2016 sur l’UE.

Le sondage organisé pour coïncider avec le cinquième anniversaire du vote sur le Brexit a montré que Remain battait Leave 51% à 49% si le référendum de 2016 avait lieu aujourd’hui, une fois les indécis écartés.

Il a également suggéré que très peu de basculement entre les deux parties depuis 2016, avec 6 % des restants votant désormais Leave, et 7 % des sortants votant maintenant Remain.