Dernier appel pour le rêve occidental de Huawei

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

La sortie 2020 du Huawei P40 Pro et de ses frères et sœurs a marqué les premières entrées de la série P sans applications Google. C’était un gros problème à l’époque et cela reste le problème majeur pour Huawei aujourd’hui. Le manque d’applications et de services Google populaires a rendu les téléphones plus difficiles à vendre au public occidental que la génération précédente. En fin de compte, cette décision a stoppé l’ascension rapide de Huawei vers le sommet du marché dans son élan.

Des mois se sont écoulés depuis lors et la part de marché de Huawei est toujours sous le choc de l’embargo commercial américain. Sa sous-marque Honor a été vendue et des marques concurrentes, telles que Xiaomi, se développent rapidement pour combler le vide. Huawei s’est branché, tentant de masquer les fissures du logiciel avec des améliorations des fonctions App Gallery et Petal Search. Il y a même eu des progrès douteux sur son alternative «maison», Harmony OS.

Le Huawei P40 Pro a peut-être souffert de ces mêmes problèmes logiciels, mais il offrait également un matériel de pointe, en particulier dans le département de la caméra. Le package ne s’est pas démodé en un an seulement. Dans notre examen, nous avons félicité le combiné pour une gamme de spécifications brûlantes, des modifications au système de caméra déjà excellent de Huawei, en passant par un nouvel écran 90 Hz et un design ergonomique stellaire. Un an plus tard, les efforts logiciels de Huawei ont-ils finalement fait du Huawei P40 Pro un téléphone qui valait la peine de dépenser votre argent durement gagné? Découvrons-le.

679,00 €

Huawei P40 Pro

Économisez 320,00 €

Achetez-le maintenant

Économisez 320,00 € 679,00 €

Récapitulatif de l’examen du Huawei P40 Pro

Avant de plonger, assurez-vous de consulter notre critique vidéo originale du Huawei P40 Pro ci-dessus et de lire notre critique écrite.

À propos de ce logiciel…

Le Huawei P40 Pro utilise la dernière version du logiciel EMUI 11 de la société depuis des mois maintenant. Si vous êtes fan du skin Android de Huawei, EMUI 11 est un raffinement familier. Huawei a apporté quelques modifications à son interface, ses animations et son affichage permanent. EMUI 11 a également présenté une intégration plus étroite avec les autres appareils de la marque, comme la collaboration multi-écrans pour les ordinateurs portables. C’est une peau fortement personnalisée chargée de la saveur Huawei, mais conforme à la direction que EMUI a prise au fil des ans. Même sans Google, EMUI ressemble toujours à EMUI.

Cependant, EMUI 11 continue de fonctionner sur Android 10 plutôt que sur Android 11. Même si les fonctionnalités internes de Huawei vont au-delà du package Android de base, EMUI 11 n’inclut pas tout ce qu’offre Android 11. Huawei a déclaré à l’Autorité Android qu’il prévoyait d’intégrer certaines fonctionnalités d’Android 11 dans EMUI 11. Nous ne savons toujours pas ce que cela signifie pour l’avenir des téléphones de Huawei en ce qui concerne le système d’exploitation et les mises à jour de sécurité. À l’avenir, la situation logicielle de Huawei reste une grande inconnue pour les clients potentiels, et cela ne se compare pas bien alors que d’autres fabricants promettent de plus en plus trois ans de mises à niveau.

Pourtant, l’alternative au Play Store de Huawei – App Gallery – a fait l’objet de quelques relookings ces derniers temps. Il est plus agréable à regarder et à utiliser, avec de nombreuses fonctionnalités familières de l’App Store. Bien que les publicités de démarrage du magasin et les recommandations des applications d’écran d’accueil restent un irritant. La recherche d’applications est meilleure qu’avant, mais c’est toujours très aléatoire si vous pouvez trouver ce que vous recherchez. Petal Search intervient pour extraire une plus large gamme d’applications à partir de sites Web et de magasins APK tiers tels que APKPure et Apitode. Il s’est également développé pour devenir un outil de recherche plus complet et, au crédit de Huawei, Petal Search est devenu une solution de contournement raisonnablement bonne. Cependant, il ne peut toujours pas trouver toutes les applications dont vous avez besoin, car elles proviennent de magasins APK compatibles avec GMS.

Nous ne pouvons toujours pas recommander la configuration de l’application à quiconque recherche une expérience smartphone « fonctionne tout simplement ».

Il est plus facile de trouver des applications maintenant qu’au lancement du téléphone. Malheureusement, le processus plus large est toujours corrigé (voir exécuter des applications Web dans un navigateur), et l’approvisionnement à partir de plusieurs emplacements est moins sécurisé que l’écosystème de Google. Malgré les capacités croissantes du noyau HMS, certaines applications sont toujours conçues pour être Google-first. La possibilité de trouver des applications que vous voulez et qui fonctionnent réellement reste un problème. Ce n’est toujours pas une configuration que nous pouvons recommander à tous ceux qui recherchent une expérience smartphone «qui fonctionne tout simplement».

Continuer la lecture: Qu’est-ce que HMS? Tout ce que tu dois savoir

Qu’en est-il du matériel?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Le reste des emballages du Huawei P40 Pro se déroule mieux un an plus tard. Bien que ne disposant pas de spécifications de processeur de pointe, le chipset Kirin 990 du téléphone est plus que suffisamment rapide pour la plupart des tâches et des jeux modérés. J’ai inclus ci-dessous quelques points de repère pour ceux qui sont intéressés.

Le principal à retenir est que la puce de dernière génération de Huawei est plutôt décevante pour les jeux et n’est certainement pas une pour les amateurs de performances. Pour le reste d’entre nous, le Huawei P40 Pro est un artiste fiable au quotidien.

Bien que le processeur soit peut-être un peu en retard, le Huawei P40 Pro intègre toujours du matériel très compétitif dans le reste de sa fiche technique. Le package est toujours compétitif avec les smartphones haut de gamme légèrement nouveaux. Avec la prise en charge de la 5G, cet appareil est livré avec une classification IP68, un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, une charge sans fil rapide de 40 W et 27 W, et un écran OLED QHD à 90 Hz. La batterie de 4200 mAh est également suffisante pour une journée complète d’utilisation et plus encore.

Le Huawei P40 Pro a cependant quelques inconvénients. Le stockage extensible propriétaire relativement coûteux de la société – appelé Nano Memory – reste un irritant lorsqu’une carte microSD ferait le même travail. Je peux bien imaginer que les utilisateurs expérimentés avec seulement 128 Go de stockage interne peuvent avoir rencontré ce problème un an plus tard. Je trouve également le téléphone plutôt encombrant, ce qui, combiné à un dos en verre glissant, le rend un peu plus difficile à tenir que les autres téléphones phares.

Dans l’ensemble, le package matériel du Huawei P40 Pro est une bonne affaire, car vous pouvez désormais l’attraper bien en dessous de son prix d’origine.

Encore un appareil photo solide

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

L’une des principales raisons de posséder un smartphone de la série Huawei P est l’appareil photo. Le Huawei P40 Pro ne fait pas exception. Il n’est pas aussi puissant que les options de zoom périscope 10x apparaissant à l’extrémité ultra-premium du marché ou son grand frère, le Huawei P40 Pro Plus. Cependant, avec un objectif grand angle de haute qualité, un grand capteur principal, un zoom périscope 5x et une configuration à double selfie, le Huawei P40 Pro propose toujours un ensemble d’appareil photo très compétitif à environ 700 € / 700 £.

En rapport: Les meilleurs téléphones avec appareil photo que vous pouvez obtenir

J’ai passé beaucoup de temps avec certains des meilleurs appareils photo pour smartphone sur le marché aujourd’hui, et le Huawei P40 Pro occupe toujours une place assez élevée dans mes estimations. Bien que ce ne soit pas sans problèmes et ne soit pas aussi cohérent que certaines autres caméras. J’ai pris quelques clichés contre le Samsung Galaxy S21 Ultra, le Google Pixel 5 et plus au cours des derniers mois. Je vous laisse juger des résultats.

Sans écrire des milliers de mots sur les différences, le Huawei P40 Pro reste très compétitif avec les deux téléphones. La technologie de l’appareil photo ne change plus si vite, après tout. Je dirais que c’est une fraction derrière le Samsung Galaxy S21 Ultra beaucoup plus cher en termes de qualité d’image et de flexibilité de prise de vue, mais pas de beaucoup.

Pour moi, la photographie est toujours le principal argument de vente de l’appareil. Il y a une raison pour laquelle il s’est imposé lors de notre méga fusillade de 2020. Vous pouvez plonger plus profondément dans les capacités de l’appareil photo du Huawei P40 Pro en suivant les liens ci-dessous:

Examen à long terme du Huawei P40 Pro: le verdict

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Les combinés Huawei ont gagné en popularité grâce à un excellent matériel, et le Huawei P40 Pro reste convaincant. Mis à part le processeur, le Huawei P40 Pro offre toujours des spécifications un an plus tard qui rivalisent avec d’autres téléphones à ce prix et même au-dessus. Jetez un appareil photo qui reste l’un des meilleurs forfaits sur le marché – surtout si vous dépensez un peu plus sur la variante P40 Pro Plus – et vous avez une recette pour un succès retentissant.

Le matériel n’est cependant que la moitié de l’équation. Il est indéniable que les téléphones récents de Huawei sont difficiles à vendre à un public occidental ancré dans l’écosystème de Google. Même si vous n’utilisez pas d’applications Google, la situation avec les mises à jour et la difficulté à trouver des applications ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendons d’un smartphone phare. Vous ne devriez pas avoir à vous tourner vers des magasins tiers infestés de publicités pour trouver les applications dont vous avez besoin. Même un an plus tard, le Huawei P40 Pro n’a pas complètement résolu ces problèmes.

Petal Search est étonnamment puissant, mais il montre à quel point la sélection de l’AppGallery est médiocre.

J’ai jeté un autre regard sur le Huawei P40 Pro six mois après sa sortie, et mes conclusions sont étonnamment inchangées depuis lors. À l’époque, on avait l’impression que Huawei avait pris de l’ampleur pour résoudre ses problèmes d’application; l’introduction de Petal Search et de son assistant Celia, par exemple, pour combler les lacunes laissées par Google. La galerie d’applications a également subi quelques améliorations et Huawei, à son honneur, a travaillé avec une petite sélection de développeurs pour proposer des remplacements aux applications Google populaires telles que Maps.

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Cet élan donne l’impression qu’il s’est ralenti au cours des derniers mois. Oui, Huawei aime parler des centaines de millions d’utilisateurs actifs de l’App Gallery, mais ses meilleurs efforts se trouvent dans Petal Search. C’est un moyen raisonnablement bon de trouver des applications dans des magasins tiers, tels que Netflix ou Spotify, et est également devenu un outil de recherche plus universel. Cependant, il ne peut toujours pas garantir la disponibilité de vos applications bancaires ou d’abonnement de fitness préférées. L’expérience de l’application reste de deuxième classe par rapport à l’écosystème de Google, sans parler de celle d’Apple.

Les applications sont toujours de loin la plus grande faiblesse du téléphone, et il n’y a pas eu suffisamment de changements pour recommander les téléphones Huawei à la plupart des consommateurs.

Un an après la sortie, il semble que ces solutions de patchwork sont les meilleures que le Huawei P40 Pro verra jamais. Quelques applications plus populaires peuvent prendre des mois, mais qui sait. Il est également probable que le combiné restera bloqué sur Android 10, ou une forme hybride, tandis que d’autres smartphones verront Android 12 cette année. Ce que nous avons vu et entendu à propos d’Harmony OS ne semble pas non plus prometteur pour résoudre ces problèmes.

Il y a certains consommateurs qui peuvent vivre avec bonheur en dehors de l’écosystème Google et pourraient aimer le Huawei P40 Pro, les verrues et tout. Cependant, même si j’ai essayé de craquer pour le matériel solide du téléphone, la situation logicielle est toujours le briseur de cœur.

Huawei P40 Pro Un appareil étonnant, avec des mises en garde

Un superbe écran, une superbe qualité de construction, une autonomie incroyable de la batterie et bien sûr ce système de caméra de classe mondiale. Dommage que les applications Google manquent.