Dernier appel — Prenez le Razer Kishi pour la MEILLEURE expérience de jeu mobile

Le temps est presque écoulé pour ces incroyables offres Cyber ​​Monday sur les meilleurs téléphones et accessoires Android. Améliorez votre expérience de jeu mobile avec cette manette spectaculaire de Razer. Vous pouvez utiliser le Razer Kishi avec n’importe quel téléphone, que ce soit Android ou iOS, et n’importe quelle plate-forme, que ce soit Xbox Game Pass Ultimate, xCloud, Stadia, GeForce NOW ou Amazon Luna sur votre téléphone.

Razer Kishi transforme votre smartphone de tous les jours en une console portable, avec un design ergonomique pour accueillir des mains de toutes formes et tailles. Vous n’avez pas non plus besoin de monter votre téléphone sur un support, le Kishi le rend très confortable pour tenir votre téléphone tout en jouant. Au lieu de plier vos doigts de manière frustrante pour utiliser des commandes tactiles gênantes, vous pouvez utiliser les boutons physiques.

Avec peu ou pas de temps restant, le Cyber ​​Monday et ses nombreuses offres tirent à leur fin. Vendant habituellement environ 80 $, le prix du contrôleur Razer Kishi a été piraté et réduit de 40 %. Obtenez ce contrôleur épique pour jouer aux meilleurs jeux Android avec un confort ultime.

Razer Kishi 44% de réduction



Apportez une sensation premium à vos sessions de jeu sur votre téléphone avec le contrôleur mobile Razer Kishi. C’est gros, c’est mauvais et il offre une expérience de jeu inégalée.

45 $ sur Amazon

La manette de jeu mobile Razer Kishi dispose même d’un port de charge USB Type-C, permettant le pass-through afin que votre téléphone ne meure pas à mi-chemin de votre jeu préféré. Contrairement aux contrôleurs Bluetooth classiques pour téléphones Android, le Kishi n’a aucune latence, vous n’obtenez donc pas de décalages gênants. C’est parce qu’il se branche directement sur le port de votre téléphone.

Ne vous inquiétez pas si votre téléphone est compatible ou non. Le contrôleur Kishi de Razer est entièrement réglable, s’étend et se contracte à la demande pour s’adapter à n’importe quel téléphone. Avec les commandes analogiques, vous jouerez beaucoup mieux au fur et à mesure que votre mémoire musculaire s’activera.

