Dernier appel : Programme de mentorat pour adolescents de la Disney Dreamers Academy | Appliquer maintenant

*La date limite pour postuler Académie des Rêveurs Disney, un programme de mentorat inspirant et transformationnel pour les élèves du secondaire, approche à grands pas. La période de candidature se termine le 31 octobre 2021, alors que les planificateurs continuent de préparer le terrain pour le retour du programme populaire à Walt Disney World Resort en Floride du 3 au 6 mars 2022.

Les candidats au programme doivent répondre à des questions à développement sur leurs parcours personnels et leurs rêves d’avenir. Les étudiants sont sélectionnés sur la base d’une combinaison d’attributs, y compris un caractère fort, une attitude positive et la détermination à réaliser leurs rêves. Les étudiants doivent être inscrits dans un lycée dans la zone continentale des États-Unis et âgés de 13 à 19 ans pour être éligibles. Un parent ou tuteur accompagne chaque élève pendant le voyage.

Pour plus d’informations ou pour postuler, visitez DisneyDreamersAcademy.com.

Ce programme toujours populaire en dehors de la salle de classe est conçu pour inspirer les jeunes leaders à rêver au-delà de leur imagination et à démarrer leurs objectifs de vie. Une centaine de lycéens seront sélectionnés pour recevoir le voyage à Walt Disney World pour participer au programme de mentorat.

Anthony Juba-Richardson de Winter Garden, Floride et Mary Yeboah de College Park, Géorgie reçoivent le Ne-Yo Entertainment Award lors du début de la 12e Disney Dreamers Academy le dimanche 24 mars 2019, à Epcot à Walt Disney World Resort à Lake Buena Vista, Floride. L’événement annuel est un programme d’inspiration professionnelle pour les lycéens distingués de tous les États-Unis (Gregg Newton, photographe)

La Disney Dreamers Academy revient en personne juste à temps pour son 15e anniversaire. Le programme 2020 a été écourté en raison de la pandémie et est passé à une série de programmes virtuels très réussie en 2021.

Rester cohérent pour les 100 élèves sélectionnés pour la promotion 2022, c’est l’opportunité d’apprendre dans le cadre vibrant de Walt Disney World.

« Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau notre prochaine classe de Disney Dreamers », a déclaré Tracey D. Powell, vice-présidente de Disney Signature Experiences et championne exécutive de la Disney Dreamers Academy. « Les puissantes leçons de vie, l’orientation professionnelle et les relations en face à face dont bénéficient les étudiants à la Disney Dreamers Academy peuvent définir leur carrière et même changer leur vie », a-t-elle ajouté. Pour célébrer notre retour, nous ajouterons des touches de magie supplémentaires tout au long de l’événement.

Depuis 15 ans, Disney Dreamers Academy a inspiré plus de 1 300 étudiants de tout le pays en alimentant leurs rêves et en leur montrant un monde de possibilités alors qu’ils préparent leur avenir. Les étudiants participent à des séminaires pratiques et immersifs sur les carrières dans un large éventail de disciplines que l’on trouve à Walt Disney World. Les participants apprennent à améliorer leur communication, leur leadership et leur réseautage ainsi que d’autres compétences précieuses en matière de développement personnel et professionnel.

Les étudiants participent également à une série de sessions et d’ateliers conçus pour les aider à imaginer un avenir prometteur, à faire des découvertes passionnantes et à apprendre à mettre leurs objectifs en action. Les Disney Dreamers s’engagent dans une grande variété d’expériences à Walt Disney World tout en travaillant côte à côte et en écoutant des histoires inspirantes de célébrités, de leaders de la communauté et de l’industrie, des membres de la distribution Disney et d’autres invités spéciaux.

Parmi les anciens participants célèbres figuraient des stars du grand écran et de la télévision, des personnalités sportives de renom, des musiciens populaires ainsi que des personnalités et des acteurs de toute la famille d’entreprise Disney, notamment « Good Morning America », ESPN, Disney Channel et la série télévisée « black -ish » et « grandi-ish ». La composition passionnante des participants à l’événement 2022 sera annoncée à une date ultérieure.

La Disney Dreamers Academy a pour objectif de mettre les jeunes au défi de poursuivre sans relâche leurs rêves à travers la campagne « Be 100 » – d’être positifs, d’être « à fond » et d’appliquer les leçons de leur expérience pour les aider à poursuivre sans relâche leurs rêves et faire une différence dans la vie des autres. Cette devise s’inspire de l’impact puissant que Disney Dreamers Academy a eu sur les diplômés qui sont devenus médecins, infirmières, ingénieurs, pilotes, journalistes et plus encore.

À propos de la Disney Dreamers Academy :

Fondée par Walt Disney World en 2008, la mission de la Disney Dreamers Academy est d’inspirer les jeunes leaders à rêver au-delà de l’imagination en offrant un accès à vie à un soutien personnalisé pour le Disney Dreamer, ses soignants et sa communauté grâce à un contenu perspicace et à des experts, mentors et sponsors inspirants. Chaque année, 100 élèves du secondaire reçoivent un voyage au Walt Disney World Resort en Floride pour découvrir le programme immersif et transformationnel.

Pour plus d’informations, visitez www.disneydreamersacademy.com

Alex Heirston|[email protected]