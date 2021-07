Dernier arrêt avant la lutte pour les médailles

30/07/2021 à 21h35 CEST

pari

Arriver le tours de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo et notre équipe est à cet arrêt avant les matchs qui signifieront automatiquement la lutte pour les médailles. Rien de plus et rien de moins.

Bien sûr, il est commode de ne pas se tromper avec qui ils sont nos rivaux dans ces quarts de finale. On parle de Côte d’Ivoire, une équipe qui vient de se qualifier pour ce match après surmonter une phase de groupes où ils ont été encadrés ni plus ni moins qu’avec des équipes de la stature du Brésil ou de l’Allemagne (ce dernier tombant éliminé).

Sans aucun doute, nous parlons d’un sélection vraiment puissante dans la section physique et avec des transitions défense-attaque vertigineuses. De plus, ils ont amplement démontré qu’ils sont capables de concourir au plus haut niveau après n’avoir perdu aucun match à ce jour contre des adversaires coriaces tels que ceux mentionnés ci-dessus.

Pour cette raison, Je crois que dans ce cas l’équipe africaine est sous-estimée et je ne considère pas que notre équipe espagnole soit aussi favorite que tout le monde le pense.

La réalité de l’équipe espagnole s’appuie sur une excellente maniabilité du ballon, mais, de mon point de vue, avec un certain manque de rythme cela rend impossible, à plusieurs reprises, de briser des défenses rivales bien armées comme celle que j’espère demain des Ivoiriens.

Il ne faut pas oublier non plus que ce n’est pas le grand problème des joueurs dirigé par Luis De La Fuente, autrement le manque de but. Nombreuses sont les voix qui demandent à des joueurs comme Rafa Mir d’avoir plus d’opportunités dans l’équipe face à un manque de réussite face à un objectif rival plus qu’évident.

Tenant compte de cela et ajoutant que nous sommes confrontés à un Je trouve ça vraiment transcendant pour les deux équipesCompte tenu de son caractère éliminatoire d’un combat pour les médailles, je considère que les marchés que nous devons attaquer sont les suivants.

Match difficile

D’une part, nous trouvons dans Betfair la possibilité de “Moins de 2,5 buts dans le jeu” en désaccord [1.68]. Sans aucun doute, une excellente option pour les amateurs du marché “Goals” sur Betfair.

Enfin, je pense qu’il faut aussi tenir compte des cotes fantastiques qu’ils nous offrent dans tout ce qui a trait au marché du « Vainqueur du match » pour la Côte d’Ivoire.

Sans nuire au juste favoritisme de l’équipe espagnole, je considère qu’on trouve beaucoup de valeur marchande dans l’option “Côte d’Ivoire ou cravate” en désaccord [2.50].

Tenant compte du fait qu’avec cette option, nous couvrons deux des trois résultats possibles dans un match, Je ne considère rien de justifié que seulement une chance de 40% soit offerte à ces deux résultats, après le coup de sifflet final de l’arbitre du match.