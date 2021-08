Dernier arrêt : la revue Kotaku

Capture d’écran : État variable / Kotaku

Pour son 50e anniversaire en 2017, le magazine New York a publié un numéro spécial intitulé « My New York ». L’intention, énoncée sur 200 pages, était de souligner les manières étonnamment complexes dont les New-Yorkais sont connectés les uns aux autres. À la page 86, vous verrez une référence à une comédie musicale écrite par Sting. Une note de bas de page vous a dit de passer à la page 142, où vous aviez lu un récit de la designer Donna Karan, qui était liée au professeur d’Ashtanga de Sting. Une note de bas de page sur cette page vous a dit de passer à la page 148 et de lire sur L’Odéon, qui arborait des nappes griffonnées par l’un des camarades de lycée de Karan. Et ainsi de suite.

Vivre dans ou à proximité d’une grande ville, qu’il s’agisse du centre électrisant de Manhattan ou de la périphérie tranquillement animée de Londres, est souvent un exercice paradoxal isolé. Vous êtes entouré de plus de gens que votre simple cerveau humain ne pourrait le calculer. Et pourtant, il est facile, naturel même, de se fermer au raz-de-marée des stimuli, en désactivant la mer de voix et de visages aussi instinctivement que vous le feriez avec une station de radio AM inepte.

Mais le numéro d’anniversaire de New York disait essentiellement : « Merde ça. » Cela illustre à quel point nous sommes tous plus liés que vous ne le pensez, comment trouver une connexion significative n’est pas plus difficile que de tourner la page.

Last Stop, un jeu d’aventure sorti plus tôt cet été pour la plupart des plateformes du marché, réussit le même tour.

Oui, Last Stop est techniquement un jeu vidéo, mais il est structuré et fonctionne beaucoup plus comme une émission de télévision interactive. Développé par Variable State (Virginie) et publié par Annapurna Interactive (tout un tas de jeux indépendants qui définissent l’air du temps), Last Stop est, sur papier, un jeu d’aventure se déroulant dans une version fictive de la banlieue de Londres. Vous faites des choses typiques des jeux d’aventure : vous promener dans des environnements 3D à caméra fixe, parler à des personnages non-joueurs, choisir des options de dialogue, interagir rarement avec des objets et encore moins souvent terminer des événements rapides, dont peu posent un défi.

G/O Media peut toucher une commission

Appuyez sur « Y » pour vous saouler. Capture d’écran : État variable / Kotaku

Si vous êtes à la recherche d’un jeu d’aventure mécaniquement complexe, Last Stop n’est probablement pas pour vous. Mais si vous êtes à la recherche d’une belle histoire racontée en 18 épisodes, chacun d’une durée d’environ 20 à 25 minutes, plus une finale de 40 minutes, vous allez vous régaler. Au cours du mois dernier, j’ai consommé Last Stop comme je le ferais avec une émission télévisée captivante, éliminant un épisode ou deux chaque nuit (quand je le pouvais). J’ai récemment terminé le jeu et je n’ai pas réussi à le sortir de ma tête depuis.

Lire la suite: Last Stop est destiné à se sentir comme une émission de télévision jouable

Il est clair dès le début que Last Stop présente des événements surnaturels. Un prologue se déroulant dans les années 80 voit deux adolescents faire une farce puis s’enfuir de la police. Fuyant dans un tunnel de métro, ils s’arrêtent rapidement dans une impasse. Un type en costume beige (merci, Obama) tient une porte ouverte. Au-delà du seuil : un portail vert. Il demande s’ils viennent. L’un s’en va. On ne le fait pas.

À partir de là, Last Stop vous présente comme trois banlieues londoniennes non affiliées, dont les histoires se déroulent sur trois scénarios distincts. Terminez un chapitre pour un scénario et vous devrez le terminer pour les deux autres, ce qui vous évitera de vous précipiter à travers un scénario à la fois.

Il y a Donna, une lycéenne exubérante qui semble se soucier peu du lycée. Son intrigue, “Stranger Danger”, est de loin la plus surnaturelle des trois. Donna et ses deux meilleures amies, Vivek et Becky, suivent subrepticement leur énigmatique voisine dans une piscine communautaire abandonnée. Il affiche des pouvoirs magiques apparents, suintant le même vert vif qui émanait du portail dans le prologue. Ils l’ont accidentellement assommé. Whoops.Meena, la star des “Affaires domestiques”, travaille dans une sorte d’agence de renseignement à clé. Elle a une petite famille : un mari et un fils d’âge scolaire. Elle n’a ni le temps ni la patience pour l’un ou l’autre, mais a tout le temps de tromper le premier. Meena est un imbécile total, mais j’ai trouvé que “Affaires domestiques” était le scénario le plus captivant du trio. Enfin, il y a John, un pousseur de papier du gouvernement de base. Il est le personnage principal de “Paper Dolls”, mais partage beaucoup de temps à l’écran avec sa jeune fille, Molly, et son voisin plus riche et plus jeune, Jack. Oh, oui, et il échange ses corps avec Jack à la fin du premier épisode. Pensez Freaky Friday, mais britannique-er.

John débloque le niveau 100 de Papa. Capture d’écran : État variable / Kotaku

Bien que leurs vies soient fonctionnellement non connectées, ces personnages sont thématiquement liés ; chacun, à sa manière, se séquestre des autres et lutte pour former des liens significatifs. Oui, John a une fille pour laquelle il marcherait jusqu’à la lune, mais il n’a pas d’amis (comme Molly le souligne si crûment). Donna se querelle férocement avec sa sœur et sa mère, cette dernière étant atteinte d’une maladie indéfinie. Et Meena, bien sûr, ne se concentre que sur l’avancement de sa carrière, au détriment de toutes ses relations personnelles.

Cette ligne de conduite est essentielle pour aider les tracés disparates de Last Stop à se geler, car il s’agit certes d’inadéquations tonales. “Paper Dolls” est présenté comme une comédie familiale, “Domestic Affairs” s’apparente à un thriller d’espionnage, tandis que “Stranger Danger” a des connotations indéniables de drames britanniques pour adolescents, à la Misfits (enfin, le meilleur, les saisons précédentes) ou Peaux. À ce sujet, un coup de chapeau doit être donné au compositeur Lyndon Holland, qui donne le ton musicalement à chacun.

Rebondir entre les trois peut ressembler à un coup de fouet cognitif – allez, choisissez-en un, Last Stop ! – mais cela fonctionne finalement en faveur du jeu. Puisque vous devez jouer une intrigue pour faire progresser les deux autres, vous n’êtes jamais embourbé dans les mêmes thèmes. Et si vous jouez au jeu comme je l’ai fait, comme s’il s’agissait d’une émission télévisée à laquelle participer au cours de sessions intermittentes, vous reviendrez toujours à quelque chose de frais. Un instant, cela signifie rire de l’humour semi-slapstick dans “Paper Dolls”. Le suivant, il s’agit de décoder le mystère qui anime les « affaires domestiques »… avant que le jeu ne vous dise ce qui se passe. Variété d’épices Last Stop up.

Dernier arrêt

Citation au dos de la boîte

« Qui savait que les banlieues avaient tant de choses à faire ? »

Type de jeu

Simulateur de sentiments

Aimé

Écriture nette, personnages convaincants, variété tonale, musique formidable

Je n’ai pas aimé

Choix plaqués à la fin, manque de beaucoup d’interactivité

Plateformes

PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch (joué)

Date de sortie

22 juillet 2021

Cela vaut la peine de le mentionner : Last Stop est très, très britannique, au point que je devais parfois m’arrêter une seconde juste pour comprendre ce que disaient les personnages. Je ne veux même pas vous dire combien de fois j’ai presque dérangé l’intrépide éditeur britannique de Kotaku, John Walker, pour aider à décoder certaines des phrases les plus ésotériques. En fin de compte, je ne l’ai jamais fait, car même si je ne comprends pas les fuseaux horaires, je les respecte et je ne voudrais jamais réveiller un homme au milieu de la nuit juste pour découvrir ce qu’est une « louche au poulet ». (C’est un doigt de poulet, apparemment.)

Dans la grande tradition de fils multi-intrigues britanniques comme Love, Actually, le trio d’intrigues est au début largement indépendant. Pendant que vous jouez, cependant, vos trois protagonistes se croiseront, mais seulement superficiellement. (Par exemple, pendant une scène, alors que vous êtes assis à un arrêt de bus, souffrant patiemment d’une avancée brutale, l’un des autres protagonistes passe en arrière-plan. Lorsque vous jouez le chapitre de ce personnage, vous passez devant l’arrêt de bus et voyez votre premier personnage attendre. Il n’y a pas d’option dans le jeu pour les faire interagir.) Ensuite, à la fin du jeu, ces fils d’histoire se rejoignent.

Ce n’est pas un spoil de dire que les protagonistes de Last Stop se rencontrent finalement. Au printemps, Variable State m’a dit que les intrigues étaient initialement écrites en tant que concepts isolés, mais même alors, il n’était pas bon de les garder séparés. Il y a une énergie palpable reliant John, Meena et Donna, même s’ils ne partagent pas physiquement le même espace. De toute évidence, les trois s’entrelacent.

Leur rencontre se termine par une finale grandiloquente qui vous fait passer d’un personnage à l’autre. De plus, il rattache tous les détails soulevés au cours des trois intrigues mystérieuses de Last Stop. Remarquez que toutes les réponses ne sont pas satisfaisantes, mais au moins, vous ne repartez pas stupéfait de ce qui s’est passé quelques heures plus tôt.

Dans Last Stop, vous devez puiser dans le métro, ce qui devrait ravir tous les défenseurs des transports en commun. Capture d’écran : État variable / Kotaku

Ce chapitre est également la première et dernière fois que Last Stop vous donne une sorte d’agence sur le résultat narratif. Bien que vous contrôliez ce que Meena, Donna et John disent dans les conversations tout au long du jeu, ces choix n’affectent pas vraiment l’intrigue. Ensuite, au cours des dix dernières minutes, vous avez un choix A/B soigné quant à la manière dont chaque personnage doit conclure son histoire. Les six fins (deux pour chacun des trois personnages) ont un sens thématique et logique. Mais il est difficile de ne pas avoir l’impression que le choix de dernière minute vient de nulle part.

Last Stop passe son intégralité sur une ligne droite déterminée vers les poteaux de but, détaillant exactement qui sont ces personnages et ce qu’ils font et comment ils vivent leur vie. Juste avant le buzzer, il envoie le ballon au joueur. J’aurais presque aimé que Last Stop ne nous donne même pas l’option. Le reste du jeu offre à peine l’illusion du choix. Pourquoi le faire juste à la fin ?

Mais le message l’emporte néanmoins. Les trois protagonistes de Last Stop passent une grande partie de leur vie respective dans divers états de solitude, de l’absence d’amitié de John à l’angoisse d’adolescente de Donna aux oeillères de carrière « Visse tout le monde » de Meena. Au moment où le générique défile, quelle que soit la fin que vous choisissez, il est clair que ces trois personnes – qui autrement n’auraient rien en commun et n’auraient aucune raison d’interagir – ont cimenté un lien inextricable. Vous aussi, vous vous êtes peut-être senti seul, une, deux ou trois fois. Vous pourriez ressentir cela en ce moment. Vous n’en avez pas besoin. Il suffit de tourner la page.