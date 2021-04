Dernier Brexit: Dieu merci, nous sommes partis! Une nouvelle étude révèle l’idiotie de l’UE alors que le graphique justifie le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Et le rédacteur en chef de Facts4EU.org, Leigh Evans, a déclaré que les résultats étaient la preuve de l’échec «monumental» du bloc. Facts4EU a utilisé les statistiques compilées par le site Web Our World in Data pour souligner le contraste frappant entre le Royaume-Uni et l’UE27, résumant leurs conclusions dans deux graphiques.

Le premier montre le nombre de doses administrées pour 100 personnes, le chiffre de 63 au Royaume-Uni dépassant de loin celui de l’Espagne, le pays le plus performant de l’UE, avec seulement 24,6.

Un autre graphique met en évidence le nombre de personnes qui ont été complètement vaccinées. Au Royaume-Uni, le chiffre est de 14,6 – presque le double de celui de l’Italie, le meilleur des membres du bloc, avec 7,4%.

Leigh Evans, rédacteur en chef de Facts4EU, a déclaré: «Dans l’état actuel des choses, le Brexit Grande-Bretagne s’est montré plus agile et beaucoup plus efficace que la machine encombrante et inefficace qui souhaite gérer tous les aspects de la vie des 434 millions d’habitants de l’UE27.

«La Bruxelles bureaucratique n’a pas seulement échoué, elle a échoué à une échelle monumentale.

Mise à jour de 7 h 33: une nouvelle étude montre que la moitié des sortants n’étaient pas des partisans “ laissés pour compte ” mais “ aisés ”

Une nouvelle recherche a éliminé le stéréotype selon lequel les partisans du Brexit sont des électeurs de la classe ouvrière «laissés pour compte».

Un rapport du Royaume-Uni dans une Europe en mutation montre que la moitié des Brexiteers étaient en fait confortablement bien lotis.

L’étude souligne qu’ils ne s’attendaient pas à d’énormes gains économiques, mais pensaient que quitter l’UE aiderait à résoudre d’autres problèmes en Grande-Bretagne.

Le groupe de réflexion UK in a Changing Europe s’est inspiré des ateliers de l’été 2020 du NatCen Social Research.