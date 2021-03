Dernier Brexit: John Redwood déchire dans les querelles de l’UE sur les vaccins – «  Allez-y!  » | Politique | Nouvelles

L’UE s’est retirée de sa menace d’imposer une interdiction des exportations de vaccins vers le Royaume-Uni, mais malgré cela, Sir John a ordonné à Bruxelles de se concentrer sur la production de vaccins plutôt que de continuer la dispute amère sur les approvisionnements. Au milieu de l’échec du déploiement des vaccins dans l’UE, Sir John a appelé le bloc à travailler avec les sociétés pharmaceutiques pour augmenter la production de doses de vaccins. Sir John a déclaré: « L’UE devrait passer moins de temps à se disputer sur la manière de partager les vaccins que nous pouvons fabriquer et plus de temps à garantir la production de plus de vaccins.

« Cela signifie coopérer avec de grandes entreprises qui s’attachent à augmenter la production. »

Malgré la menace d’Ursula von der Leyen de bloquer les exportations de vaccins au début du mois, les dirigeants de l’UE n’ont pas imposé une interdiction pure et simple des doses de sortie du bloc à la suite d’un sommet jeudi.

Alors que les États connaissent une troisième vague de virus, Mme von der Leyen a averti AstraZeneca qu’elle devait rattraper les livraisons à l’UE.

Elle a déclaré: «Je pense qu’il est clair que l’entreprise doit d’abord rattraper son retard.

«Il doit honorer le contrat qu’il a conclu avec les États membres européens avant de pouvoir recommencer à exporter des vaccins.

« Nous voulons expliquer à nos citoyens européens qu’ils peuvent obtenir leur juste part. »

Soutenant la menace, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a averti que l’UE ne pouvait pas payer le prix de l’approvisionnement en vaccins du Royaume-Uni.

En effet, il a insisté sur le fait que l’UE « n’acceptera aucune sorte de chantage » pour que le Royaume-Uni fasse un bond en avant avec son programme de vaccination.

VEUILLEZ SUIVRE CI-DESSOUS POUR LES DERNIÈRES MISES À JOUR:

Mise à jour de 8h15: surmontez-vous, Joe! « Woke » Biden a dit d’abandonner l’obsession de l’histoire irlandaise après avoir frappé les « Britanniques »

Joe Biden doit se concentrer sur le travail à accomplir – en particulier sur la négociation d’un accord commercial avec le Royaume-Uni – plutôt que sur l’histoire irlandaise, a déclaré l’ancien député européen du Brexit Party Rupert Lowe.

Mais le Brexiteer a également suggéré que la Grande-Bretagne était bien équipée pour prospérer même si un accord n’est pas conclu.

Le président américain – dont l’arrière-grand-père a émigré d’Irlande vers les États-Unis au XIXe siècle au plus fort de la famine irlandaise de pommes de terre – n’a pas caché ses inquiétudes quant à l’impact qu’il craint que le Brexit pourrait avoir sur l’accord du vendredi saint de 1998, le accord historique reconnu pour avoir apporté la paix dans le Nord.

M. Lowe a déclaré à Express.co.uk: «Pour moi, quand nous avons tant à nous préoccuper de la Chine, de la Russie et d’autres pays alors que nos démocraties libérales sont menacées, je pense que c’est triste que Joe Biden n’utilise pas son leadership du monde libre pour promulguer le genre d’éthique anglo-saxonne de l’individu. «

Mise à jour de 7 h 48: le Brexiteer appelle l’UE à travailler avec les entreprises pour augmenter la production

Au milieu de la querelle sur les fournitures de vaccins, Brexiteer et député de Wokingham Sir John Redwood, a ordonné à Bruxelles d’être plus coopérative plutôt que de se disputer sur les exportations.

Il a déclaré dans un tweet: « L’UE devrait passer moins de temps à se disputer sur la manière de partager les vaccins que nous pouvons fabriquer et plus de temps à garantir la production de plus de vaccins.

« Cela signifie coopérer avec de grandes entreprises qui s’attachent à augmenter la production. »

Les dirigeants de l’UE se sont retirés de l’imposition d’une interdiction sur les exportations de vaccins quittant le bloc suite aux pressions internes de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Suède lors d’un sommet de l’UE jeudi.

Cependant, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a insisté sur le fait qu’AstraZeneca doit intensifier ses efforts pour approvisionner l’UE en vaccins.