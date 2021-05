Dernier Brexit: vous ne pouvez pas nous remplacer! Un expert français se moque des accords commerciaux avec le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, s’est intéressée aux accords avec des pays extérieurs au bloc, notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Inde, depuis que le Royaume-Uni a officiellement rompu ses relations avec l’UE en décembre dernier. Elle a déclaré cette semaine que le Royaume-Uni avait également jeté son dévolu sur un accord post-Brexit avec des États du Golfe riches en pétrole tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Elle a déclaré au Telegraph: «Le Golfe est une cible définitive et nous travaillons à l’approche du Golfe».

Cependant, le Dr Elvire Fabry, chercheur spécialisé à l’Institut Jacques Delors en France, a déchiré les perspectives commerciales de la Grande-Bretagne.

Elle a averti que la Grande-Bretagne pourrait avoir des difficultés avec la logistique du commerce avec des «marchés lointains».

Elle a déclaré: «Il n’est pas facile de compenser l’accès restreint au marché européen avec un ou deux partenaires. Même un accord avec les États-Unis – et il reste à voir jusqu’où il irait – ne représenterait qu’un cinquième ou un quart du volume commercial avec l’UE. Ils auraient besoin de quatre ou cinq équivalents des États-Unis.

«Cela n’existe pas, et comme l’économie britannique dépend à 80% des services et les services sont encore plus liés que les biens à des questions de proximité géographique, c’est un défi supplémentaire pour l’économie britannique de réussir à accéder à des marchés lointains.

«Les services sont toujours le parent pauvre des accords commerciaux: il y a beaucoup de difficultés à ouvrir les marchés, beaucoup d’obstacles réglementaires.

«Et c’est ce que nous voyons maintenant, avec l’accord, avec des firmes britanniques très exposées à toute la complexité des règles spécifiques des 27 États membres.

«C’est un vrai cauchemar, quand on a été habitué à la simplicité du marché unique – trouver au cas par cas, de nombreuses complications et exceptions. Cela fera partie du «second effet du Brexit», qui accompagnera la fin des restrictions Covid, avec le redémarrage des marchés des services, c’est une réalité qui deviendra un peu plus tangible dans les mois à venir.

Pendant ce temps, les relations entre le Royaume-Uni et la France après le Brexit se sont maintenant déroulées sans heurts.

Les tensions entre la France et le Royaume-Uni se sont intensifiées au cours des derniers mois alors que les pêcheurs français se sont déchaînés contre l’accord de commerce et de coopération (ACT) entre le Royaume-Uni et l’UE.

Le mois dernier, le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a accusé le Royaume-Uni de bloquer les droits de pêche en raison des difficultés des pêcheurs français à obtenir des licences dans les eaux britanniques.

Il a déclaré: “Le Royaume-Uni attend pas mal d’autorisations de notre part pour les services financiers. Nous n’en donnerons pas tant que nous n’aurons pas de garanties sur la pêche et d’autres questions.”

SUIVEZ NOS MISES À JOUR EN DIRECT ICI:

Mise à jour de 7 h 51: Boris Johnson a émis un avertissement alors que l’administration de Joe Biden entrait dans la ligne du Brexit

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, s’est entretenu avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan sur les relations UE-États-Unis ainsi que sur la situation du Brexit en Irlande du Nord.

Après les pourparlers de cette semaine, les deux hommes se sont unis pour exhorter la Grande-Bretagne à respecter le protocole controversé d’Irlande du Nord, qui a été convenu dans le cadre de l’accord de retrait du Brexit qui est entré en vigueur au début de cette année.

Mais une nouvelle série de contrôles sur les marchandises dans les ports de Belfast et de Larne en vertu du protocole a suscité la colère des syndicalistes et des loyalistes qui estiment que l’Irlande du Nord est séparée du reste du Royaume-Uni.

Les États-Unis et l’Irlande affirment que le protocole protège l’accord du Vendredi saint, conclu en 1998, pour assurer la paix et la prospérité en Irlande du Nord après les troubles.

Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré: «Nous continuons certainement à suivre de près les problèmes en Irlande du Nord.

«Nous saluons les dispositions de l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Union européenne et le protocole d’Irlande du Nord qui aideront à protéger les acquis de l’accord du Vendredi saint».