Dernier combat pour ‘Last Man’, A ‘Grey’s Goodbye,’ Gomorrah ‘et quelque chose de’ spécial ‘sur Netflix ⋆ .

Tim Allen signe avec Last Man Standing, sa deuxième comédie à succès. Grey’s Anatomy fait ses adieux à un acteur de longue date pendant que son personnage principal titulaire reprend ses fonctions. Un drame populaire italien revient pour une quatrième saison.

Dernier homme debout

Après neuf saisons et près de 200 épisodes sur deux réseaux (ABC, puis Fox) au cours de la dernière décennie, Tim Allen en dit long sur sa deuxième sitcom à succès en épisodes consécutifs. Allen a écrit la finale de la série, qui traite du vol du camion qu’il restaure depuis 10 ans: «plus longtemps que j’ai fait des améliorations sur cette maison», se plaint-il dans l’une des nombreuses méta-blagues. C’est une métaphore pas si subtile et un moyen de dire au revoir affectueux à la famille Baxter et à ses copains de collègues d’Outdoor Man. Kaitlyn Dever (fille Eve) fait une apparition pour l’occasion, tout comme Jay Leno dans le rôle de Joe sentimental.





L’anatomie de Grey

Comme pour tout drame de longue date, les personnages vont et viennent au fil des saisons. C’est maintenant au tour de Jackson Avery (Jesse Williams) de décamper, annonçant la nouvelle à ses collègues de Grey Sloan qu’il est parti à Boston pour diriger la fondation familiale. D’un autre côté, il y a de la joie que Meredith (Ellen Pompeo) soit de retour sur ses pieds et de retour au travail – bien que Bailey (Chandra Wilson) et Richard (James Pickens Jr.) attendent de trouver le bon moment pour lui dire le mal. des nouvelles de son ancien beau DeLuca. (Pourrait-elle ne pas se souvenir de leur adieu affectueux pendant son coma de plage quand il est parti dans l’au-delà avec sa maman?)





Gomorrhe

Le mélodrame violent de la foule d’Italie abandonne toute sa quatrième saison, en mettant l’accent sur Genny (Fargo’s Salvatore Esposito), le seul survivant de la dynastie Savastano, qui a dû intervenir et voler maintenant qu’il est le chef de la famille. Il donne les rênes à Naples à l’impitoyable Patrizia (Cristiana Dell’Anna), qui a gagné son rang avec du sang sur les mains. Affaires comme d’habitude.





Hacks

Jean Smart obtient certaines des meilleures critiques de sa carrière distinguée pour cette comédie de show-biz acidulée sur Deborah Vance, une légende de la comédie stand-up vénérée mais en train de disparaître de Las Vegas qui prend sous son aile flamboyante une jeune comédienne réticente. Dans les troisième et quatrième épisodes, Ava (Hannah Einbinder), millénaire pleurnicheuse, commence enfin à gagner un peu de respect pour son employeur tout en archivant la vidéo de la vaste carrière de Deborah – y compris une occasion manquée qui aurait pu faire l’histoire de la télévision. Dans le deuxième épisode, Ava passe du temps avec la fille mécontente de Deborah, DJ (It’s Always Sunny in Philadelphia’s Kaitlin Olson) à une exposition de bijoux et apprend à quel point la dynamique de cette famille est compliquée.

Spécial

C’était une course courte mais douce pour Ryan O’Connell, créateur et star de la comédie désarmante qui propose son deuxième et dernier lot d’épisodes. O’Connell joue le rôle de Ryan, un homme gay atteint de paralysie cérébrale légère qui a créé des obstacles dans ses relations avec sa mère trop attentionnée, Karen (Jessica Hecht), et son bestie Kim (Punam Patel). Le voyage de découverte de soi de Ryan comprend le fait de surmonter le blocage de l’écrivain et de poursuivre une relation avec le professeur de danse passionné de divertissement Tanner (Max Jenkins).

Aussi sur le Stream:

Trop près (streaming sur AMC +): Emily Watson joue dans un thriller en trois parties (tous les épisodes disponibles pour la frénésie) en tant que psychiatre légiste enfermé dans un jeu d’esprit de chat et de souris avec un suspect manipulateur (Denise Gough).

Partir de Broke (en streaming sur Crackle): De retour pour une deuxième saison: la série non-fiction du producteur exécutif Ashton Kutcher décrivant les milléniaux en difficulté financière profonde. Premier sujet: Isabel, la première de sa famille à avoir obtenu son diplôme d’université de quatre ans, pour être submergée par 200 000 $ de prêts étudiants.

Usine de génie (streaming on discovery +): Un documentaire provocateur enquête sur l’expérience eugénique d’un milliardaire excentrique Robert Graham, qui a conçu un programme axé sur la création d’une banque de sperme qui produirait une génération d’enfants les plus intelligents du monde.

À l’intérieur de la télévision du jeudi:

Walker (8 / 7c, The CW): Un épisode de flashback revient sur la période la plus sombre de la famille Walker, retraçant les jours avant et après la mort d’Emily (Genevieve Padalecki) et comment ses proches ont géré la perte inattendue. États-Unis d’Al (8: 30/7: 30c, CBS): Al (Adhir Kalyan) fait face à un autre type de préjugé lorsqu’il rencontre et est frappé par Ariana (Azita Ghanizada), un compatriote afghan avec qui il aimerait sortir. Dommage qu’elle ait de forts sentiments négatifs contre les interprètes qui ont travaillé avec l’armée américaine. Law & Order: Special Victims Unit (9 / 8c, NBC): Regardant également en arrière: le détective Rollins (Kelli Giddish), qui réfléchit à une ancienne affaire lorsqu’un enfant envoyé en détention juvénile atteint l’âge de 18 ans et est libéré.

Originaux Roku (en streaming sur The Roku Channel): également connu sous le nom de lieu d’enterrement des émissions courtes de Quibi produites pour cette expérience défunte. Lors de ce qu’on appelle le «Streaming Day» – mais ne sont-ils pas tous? – Roku importe 30 émissions de tous types, y compris la Reno 911! revival, des thrillers comme The Fugitive et Most Dangerous Game, et des tarifs de réalité tels que Chrissy’s Court et Punk’d.