Dernier coronavirus: les données «semblent encourageantes» pour la réouverture du 19 juillet, selon Matt Hancock, alors que les décès aux États-Unis tombent en dessous de 300 par jour

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les données “semblaient encourageantes” pour la réouverture de juillet en Angleterre.

“J’espère que nous pourrons prendre les mesures le 19 juillet, qui sont prévues pour ce moment-là, car les données semblent encourageantes”, a-t-il déclaré. « Nous cherchons également à voir comment nous pouvons remplacer les protections qui existent actuellement par les restrictions par des protections provenant du vaccin, en ce qui concerne également les voyages internationaux. »

Cela survient alors que les décès de Covid aux États-Unis sont tombés en dessous de 300 par jour pour la première fois depuis mars 2020.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Covid était la troisième cause de décès aux États-Unis en 2020, derrière les maladies cardiaques et le cancer. Mais maintenant, alors que l’épidémie desserre son emprise, elle est tombée sur la liste des plus grands tueurs.

Demande importante de services pour les troubles de l’alimentation pendant la pandémie, selon Nadine Dorries

La ministre de la Santé mentale, Nadine Dorries, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation significative de la demande de services pour les troubles de l’alimentation pendant la pandémie.

Elle a déclaré au Comité spécial de la santé des députés que les troubles de l’alimentation avaient été «le plus gros problème» récemment, ajoutant: «Nous avons constaté une augmentation de 22% de la demande, au cours des 11 derniers mois, des références pour troubles de l’alimentation et de la demande de services.

«Les troubles de l’alimentation étaient en augmentation, nous avons vu la hausse, avant le début de la pandémie.

« C’est une question très complexe. Cela entoure beaucoup de choses telles que l’image corporelle, les médias sociaux, mais le verrouillage a exercé une pression particulière et une pression particulière sur ces jeunes femmes qui cachaient, géraient, vivaient avec des troubles de l’alimentation, et c’est en quelque sorte arrivé à un point critique pendant le verrouillage .

“Donc, face à cela, l’impact qui a eu sur d’autres services a été une priorité, cela a été une énorme demande.”

Mme Dorries a également félicité le NHS England pour avoir mis en place des services d’accès rapide dans la communauté.

153 630 décès de Covid-19 sont maintenant survenus au Royaume-Uni

Un total de 153 630 décès sont maintenant survenus au Royaume-Uni où Covid-19 était mentionné sur le certificat de décès, a déclaré l’ONS.

Le nombre le plus élevé de décès survenus en une seule journée était de 1 481 le 19 janvier.

Lors de la première vague du virus, le nombre de morts par jour a culminé à 1 461 décès le 8 avril 2020.

Quelque 14 décès de résidents de maisons de soins impliquant Covid-19 en Angleterre et au Pays de Galles

Quelque 14 décès de résidents de maisons de soins impliquant Covid-19 en Angleterre et au Pays de Galles ont été enregistrés au cours de la semaine précédant le 11 juin, contre 13 la semaine précédente.

Le changement d’une semaine à l’autre aura été affecté par le jour férié du 31 mai, date à laquelle les bureaux d’enregistrement étaient susceptibles d’être fermés, a déclaré l’ONS.

Au total, 42 525 résidents de maisons de soins en Angleterre et au Pays de Galles ont eu Covid-19 enregistré sur leur certificat de décès depuis le début de la pandémie.

Les chiffres de l’ONS couvrent les décès de résidents de maisons de soins dans tous les contextes, pas seulement dans les maisons de soins.

84 décès enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles

Un total de 84 décès enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles au cours de la semaine se terminant le 11 juin mentionnait Covid-19 sur le certificat de décès, selon l’Office for National Statistics (ONS).

Il s’agit d’une baisse de 14% par rapport à la semaine précédente, mais l’ONS a déclaré que le nombre de décès enregistrés avait été affecté par le jour férié du 31 mai et que les différences entre les chiffres devaient être traitées avec prudence.

Environ un décès sur 125 enregistré au cours de la semaine précédant le 11 juin (0,8%) mentionnait Covid-19 sur le certificat de décès.

Le gouvernement espère offrir des vaccins contre Covid et contre la grippe en même temps – Hancock

Des vaccins de rappel pourraient être nécessaires jusqu’à une décennie – chef de la santé

Le patron des fournisseurs du NHS, Chris Hopson, a déclaré que des injections de rappel annuelles pourraient être nécessaires pendant 10 ans.

Il a déclaré à Times Radio que les jabs seraient “probablement” requis “une fois par an pendant… au moins cinq, six, sept, huit, neuf, 10 ans”.

Et il a exhorté les ministres à révéler bientôt le plan de campagne de rappel afin que le NHS puisse les faire « comme d’habitude » au lieu d’une autre « réponse d’urgence ».

« Les vaccins contre la grippe commencent en septembre, donc si nous voulons faire un vaccin dans un bras, un vaccin dans l’autre, nous devons vraiment le savoir assez rapidement », a-t-il déclaré.

Le professeur Saul Faust, du JCVI, a déclaré hier que les données sur les boosters ne seraient pas prêtes avant la fin août.

Les règles de quarantaine de Covid pourraient être abandonnées pour ceux qui ont eu les deux jabs

Augmentation du financement pour lutter contre l’impact de Covid sur la santé mentale des enfants

De nouveaux financements doivent être investis dans les services de santé mentale pour les enfants et les jeunes, car les services sont confrontés à une augmentation de la demande en raison de la pandémie de coronavirus.

Le NHS England a déclaré que les jeunes avaient été « durement touchés » par la crise de Covid-19 en annonçant une augmentation du financement de 40 millions de livres sterling pour les services.

L’argent sera utilisé pour un certain nombre de programmes, notamment des actions visant à empêcher que les enfants ne soient expédiés à des kilomètres de là lorsqu’un lit d’hôpital psychiatrique n’est pas disponible dans leur région.

Cela contribuera également à améliorer les soins communautaires pour tenter de prévenir les hospitalisations et renforcer les services de traitement des troubles de l’alimentation.

Claire Murdoch, directrice nationale de la santé mentale pour le NHS en Angleterre, a déclaré : « Cette pandémie a durement frappé nos jeunes et bien que les services soient restés ouverts tout au long, nous avons constaté une augmentation du nombre d’enfants et de jeunes demandant l’aide du NHS. pour leur santé mentale.

«Ce financement supplémentaire est en reconnaissance de la demande croissante et de notre engagement continu à fournir les meilleurs soins le plus tôt possible et à faire autant pour empêcher les enfants et les jeunes d’avoir besoin d’un traitement hospitalier que nous le faisons pour garantir que lorsqu’ils sont hospitalisés, ils recevoir le bon traitement avant d’être pris en charge de retour à la maison.

Les Fidji voient une épidémie croissante de COVID

Aujourd’hui, 180 nouveaux cas ont été signalés sur l’île.

L’épidémie actuelle a commencé en avril et a entraîné sept décès et de nombreuses restrictions, bien que jusqu’à présent, la nation insulaire ait résisté à un verrouillage à l’échelle nationale.

La ministre néo-zélandaise des Affaires étrangères, Nanaia Mahuta, a déclaré cette semaine qu’elle fournissait 10 millions de dollars néo-zélandais supplémentaires pour les opérations COVID-19 et l’approvisionnement alimentaire aux Fidji.

La Nouvelle-Zélande et l’Australie ont également envoyé des équipes médicales.

Situées au nord de la Nouvelle-Zélande, les Fidji abritent 940 000 personnes. Son économie dépendante du tourisme avait déjà été durement touchée par la pandémie avant la dernière épidémie.