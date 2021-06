Dernier coronavirus: les plans de passeport Covid mis à l’écart alors que l’OMS met en garde contre les «dates de liberté»

C

Les passeports ovid ne seront pas obligatoires dans les festivals de musique, les événements sportifs et autres rassemblements de masse lorsque les restrictions de verrouillage seront levées le mois prochain.

Les ministres devraient suspendre les plans pour l’utilisation obligatoire de la «certification Covid» après la Journée de la liberté le 19 juillet, selon le Daily Mail.

Il survient alors qu’un envoyé spécial de l’Organisation mondiale de la santé sur Covid-19 a mis en garde contre l’abandon de toutes les protections restantes contre le virus à une “date particulière”.

Le Dr David Nabarro a déclaré au programme PM de BBC Radio 4: «Nous allons devoir envisager très sérieusement de continuer à pratiquer un certain degré de distanciation physique, un certain degré de port de masque, un certain degré d’hygiène, un certain degré de protection de ceux qui sont le plus à l’aise. risque, tant qu’il y aura ces vilains virus, que nous soyons vaccinés ou non.

“Cela met les gens très en colère parce qu’ils veulent pouvoir arrêter de faire attention mais… ce n’est pas une bonne chose d’abandonner nos mesures préventives à une date particulière parce que nous espérons que cela va être associé à moins de risques – les risques vont rester.”

Boris Johnson photographié en train de quitter Downing St pour se rendre au PMQ

Boris Johnson quitte le numéro 10 Downing Street dans le centre de Londres pour participer à la session des questions du Premier ministre (PMQ) à la Chambre des communes.

Le professeur Whitty ‘Le 19 juillet, ça va pour la Journée de la liberté’ – rapport

Le professeur Chris Whitty a déclaré aux ministres que les restrictions de Covid pourraient être levées le 19 juillet dans ce qui pourrait être le signe le plus fort à ce jour que le Jour de la liberté approche.

Selon le Times, le médecin-chef a déclaré lors d’une réunion de la meilleure équipe de Boris Johnson que la récente augmentation du nombre de cas ne faisait pas augmenter les admissions à l’hôpital et que l’été était le bon moment pour mettre fin aux restrictions.

Cependant, le professeur Whitty aurait dit aux ministres de surveiller les hospitalisations et a signalé la prudence avant les mois d’hiver, lorsque les gens passeraient plus de temps à l’intérieur.

Une source de Whitehall a déclaré : « L’opinion des scientifiques était que nous devrions ouvrir autant que possible cet été avant l’hiver, ce qui sera beaucoup plus difficile.

« C’était très encourageant.

La France aura probablement une quatrième vague

La France connaîtra probablement une quatrième vague de virus COVID-19, en raison d’une résurgence de cas causés par la variante Delta trouvée pour la première fois en Inde, a déclaré le principal conseiller scientifique du gouvernement français, le professeur Jean-François Delfraissy.

Néanmoins, Delfraissy a ajouté mercredi que le déploiement de vaccins COVID aiderait à atténuer l’effet de cette nouvelle vague de virus, qui, selon de nombreux experts médicaux, pourrait frapper la France d’ici septembre ou octobre.

“Je pense que nous aurons une quatrième vague, mais elle sera beaucoup plus modérée que les trois vagues précédentes car le niveau de vaccination est différent par rapport à avant”, a déclaré Delfraissy à la radio France Info.

Malte refuse les Britanniques en utilisant l’application NHS pour prouver son statut vaccinal

Les vacanciers ayant réservé des voyages à Malte ont vu leurs plans se dérouler dans le chaos car le pays n’accepte pas l’application NHS comme preuve de vaccination.

À partir de mercredi, les voyageurs britanniques âgés de 12 ans et plus ne sont autorisés à entrer à Malte que s’ils ont reçu les deux doses d’un vaccin contre le coronavirus.

Mais les autorités de l’archipel de la Méditerranée centrale ont révélé lundi qu’elles n’accepteraient que les lettres imprimées envoyées par le NHS comme preuve.

Cela signifie que les touristes prévoyant d’utiliser l’application NHS pour démontrer leur statut risquent d’être refoulés dans les aéroports britanniques ou à la frontière de Malte, même s’ils sont entièrement vaccinés.

Le professeur exprime sa consternation alors que les cadres sont exemptés de quarantaine

Deenan Pillay, professeur de virologie à l’University College London, a déclaré qu’il ne voyait pas “beaucoup de sens” dans les changements de règles qui permettront à certains dirigeants d’entreprise voyageant en Angleterre depuis certains pays le droit de quitter temporairement l’auto-isolement.

Le professeur Pillay, qui est également membre du groupe Independent Sage, a déclaré à LBC: «Je n’y vois pas beaucoup de sens.

«Scientifiquement, bien sûr, le virus ne fait pas de distinction entre le directeur général et quiconque en termes de transmission.

« Sur le plan comportemental, cela ne fait qu’ajouter à la variation et les gens se demandent pourquoi devraient-ils s’en tenir aux règles ?

« Il y a aussi un problème d’équité sociale – je connais de nombreux collègues qui sont des travailleurs de la santé qui travaillent d’arrache-pied depuis plus d’un an, désespérés de partir en vacances, mais ne peuvent pas le faire car ils doivent se mettre en quarantaine à leur retour. »

Un prof de SAGE dit que le Royaume-Uni recommence les mêmes erreurs

Le professeur Stephen Reicher, de l’Université de St Andrews et membre du sous-comité du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) sur les sciences du comportement, a déclaré que le pays risquait de répéter les erreurs de l’été dernier.

Il a déclaré à Times Radio : « Ma crainte est que nous soyons en ligne pour répéter les erreurs de l’été dernier – si vous vous en souvenez, le Premier ministre nous a dit que c’était notre devoir patriotique d’aller au pub, que les gens devraient aller travailler ou ils risquaient de perdre leur emploi, nous devions manger au restaurant pour les aider.

« La conséquence a été que nous n’avons jamais eu d’infections suffisamment faibles pour pouvoir faire face à la maladie et donc lorsque les conditions ont changé à l’automne, lorsque les écoles sont retournées et les gens sont retournés au travail et les universités sont retournées et le temps s’est détérioré et nous sommes allés à l’intérieur , donc les infections ont augmenté.

«Et je pense que cette fois-ci, nous devrions en tirer des leçons et nous devrions réduire les infections à un point où nous sommes dans un bien meilleur endroit à l’automne, où nous n’avons pas à réimposer des restrictions.

« Donc, je pense que la vraie question est de savoir comment pouvons-nous faire cela sans trop déranger les gens ? »

La Croix-Rouge déclare que le pic de Covid-19 en Indonésie est une «catastrophe»

La flambée de Covid-19 en Indonésie est au bord d’une “catastrophe” alors que la variante Delta, plus infectieuse, domine la transmission et étouffe les hôpitaux de la pire épidémie d’Asie du Sud-Est, a déclaré mardi la Croix-Rouge.

L’Indonésie a signalé des infections quotidiennes record de Covid-19 de plus de 20 000 ces derniers jours, dans une nouvelle vague d’infections alimentée par l’émergence de variantes virales hautement transmissibles et une mobilité accrue après le mois de jeûne musulman.

“Chaque jour, nous voyons cette variante Delta rapprocher l’Indonésie du bord d’une catastrophe de Covid-19”, a déclaré Jan Gelfand, chef de la Croix-Rouge indonésienne, exhortant à un meilleur accès aux vaccins dans le monde.

La liste verte mise à jour du Royaume-Uni entre en vigueur aujourd’hui avec des arrivées d’Ibiza, de Majorque et de Malte parmi ceux qui n’auront pas à s’isoler à partir de 4 heures du matin

Les fans anglais interdits de regarder l’Angleterre contre l’Ukraine à Rome

Des milliers de fans anglais seront obligés de regarder le prochain quart de finale depuis chez eux en raison de règles de quarantaine strictes en Italie.

À leur arrivée, les passagers britanniques doivent remplir l’un des formulaires de localisation de passagers de l’Union européenne, avant de s’installer pour cinq jours d’isolement.

Même si vous atterrissez mercredi à la première heure, vous serez le plus tôt sorti dimanche – sous réserve d’un deuxième test Covid-19 – ce qui signifie que vous regarderez probablement le match depuis une chambre d’hôtel.

La seule façon d’éviter l’obligation d’isolement est de faire partie d’une équipe de transport ou de prouver que vous êtes en Italie pour « travail, santé ou urgence ».

Enfreindre les règles pourrait coûter cher ; toute personne surprise en train d’essayer de mettre fin à sa période de quarantaine de cinq jours sans preuve d’un test négatif risque une amende de 450 euros (386 £), a rapporté le Times.

Ceux qui sautent tous ensemble la quarantaine pourraient faire face à une peine beaucoup plus sévère – l’année dernière, l’Italie a imposé des amendes de 3 000 euros (2 580 £) à toute personne qui a même essayé de voyager entre les régions, sans parler de traverser ses frontières.