Dernier coronavirus: les restrictions de la liste orange pourraient être levées le 19 juillet avec les masques, la FMH et la distanciation sociale

in

B

Les ritons qui ont reçu les deux vaccins Covid pourraient profiter de vacances sans quarantaine dès le 19 juillet, selon les rapports.

Dans le cadre des plans discutés par les hauts ministres, les conseils formels contre les voyages dans les pays de la liste orange seraient abandonnés – ouvrant ainsi les vacances d’été en Espagne, en France, en Italie, en Grèce et aux États-Unis, selon le Daily Mail.

Cela survient alors que les rapports indiquent que toutes les restrictions de Covid – y compris les masques et la distanciation sociale – prendront fin le 19 juillet.

Le gouvernement devrait confirmer lundi que le 5 juillet est trop tôt pour lever les restrictions, malgré des données positives, mais la date ultérieure de juillet devrait se poursuivre. À ce moment-là, l’obligation de porter des masques faciaux dans les transports publics et dans les magasins sera remplacée par des directives conseillant aux gens de porter des masques dans certaines circonstances. Le travail à domicile et les exigences de distanciation sociale seront également abandonnés.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1624429780

L’ivermectine testée comme traitement potentiel à domicile pour le coronavirus

Les chercheurs cherchent à savoir si un médicament normalement utilisé pour lutter contre les infections parasitaires peut être utilisé pour traiter les personnes infectées par Covid-19.

L’ivermectine a entraîné une réduction de la réplication du virus dans les analyses de laboratoire et une étude pilote a montré que le médicament pouvait également réduire la charge virale et la durée des symptômes chez les patients atteints de Covid-19 léger.

L’étude Principle, dirigée par l’Université d’Oxford, examinera l’efficacité du traitement qui a été utilisé en Amérique latine et en Afrique du Sud pendant la pandémie.

L’utilisation de l’ivermectine a été controversée car il existe « peu de preuves … pour démontrer qu’elle peut accélérer le rétablissement de la maladie ou réduire les hospitalisations » dans des études randomisées à grande échelle, selon les chercheurs d’Oxford.

Le professeur Chris Butler, du département des sciences de la santé des soins primaires de l’Université d’Oxford, a déclaré que l’étude chercherait à tester son efficacité.

Il a déclaré: «L’ivermectine est facilement disponible dans le monde, a été largement utilisée pour de nombreuses autres affections infectieuses, c’est donc un médicament bien connu avec un bon profil de sécurité, et en raison des premiers résultats prometteurs de certaines études, il est déjà largement utilisé pour traiter Covid-19 dans plusieurs pays.

“En incluant l’ivermectine dans un essai à grande échelle comme Principle, nous espérons générer des preuves solides pour déterminer l’efficacité du traitement contre Covid-19, et s’il y a des avantages ou des inconvénients associés à son utilisation.”

1624429729

Données sur les événements d’essai à publier

Le gouvernement publiera les résultats des essais d’événements de masse avant la prochaine étape de la levée du coronavirus qui, on l’espère, aura lieu le mois prochain.

Le ministre des Médias, John Whittingdale, a déclaré à Sky News que l’examen, qui fait suite à des événements de masse tels que les Brit Awards et la finale de la FA Cup en personne, serait rendu public, mais il a déclaré que “c’est un exercice compliqué, il a besoin de beaucoup d’analyses. , et évidemment nous voulons être absolument sûrs des résultats avant de les publier ».

Il a déclaré: “Je pense que les gens s’attendront à ce que nous réalisions une analyse très approfondie, nous avons toujours clairement indiqué que nous publierions et que nous publierions avant d’annoncer les prochaines étapes.”

1624429685

Les masques faciaux, la distanciation sociale et la «règle des six» pourraient être abandonnés le 19 juillet

Toutes les restrictions restantes sur les coronavirus, y compris la distanciation sociale, les masques faciaux et les conseils sur le travail à domicile, pourraient être levées le 19 juillet, selon un rapport.

Le gouvernement devrait confirmer la semaine prochaine que le 5 juillet est trop tôt pour lever les mesures alors que davantage de personnes reçoivent leur deuxième vaccin.

Mais le Premier ministre Boris Johnson est de plus en plus optimiste, selon le Times, que toutes les restrictions restantes pourront être assouplies le 19 juillet.

Une source a déclaré au journal que les ministres voulaient “se rapprocher le plus possible de la normale” le 19 juillet et que l’accent serait mis sur la “responsabilité personnelle” plutôt que sur les lois.