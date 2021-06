Dernier coronavirus: les restrictions «peu probables» seront levées avant le 19 juillet, selon le ministre alors que le gouvernement est sous pression pour assouplir les règles des vacances

C

Il est “peu probable” que les restrictions sur les oronavirus soient levées en Angleterre avant le 19 juillet, a déclaré un ministre.

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, répondant aux spéculations selon lesquelles les restrictions pourraient être levées le 5 juillet, deux semaines plus tôt que prévu, a déclaré à Sky News qu’il s’attendait à ce que le gouvernement « pèche par excès de prudence ».

«Cela pourrait être avant, mais je pense que c’est peu probable. En général, nous avons respecté les dates que nous avions fixées. Je pense que maintenant je suis très concentré sur le 19 juillet.”

Cela survient alors que le gouvernement subit une pression croissante pour assouplir les règles relatives aux vacances à l’étranger après que les données ont montré que seulement 1 personne sur 200 revenant de destinations de la liste orange avait été testée positive pour Covid.

Mises à jour en direct

Le triple verrouillage des retraites devrait rester malgré les coûts de la pandémie, selon le ministre

Le système de triple verrouillage pour augmenter les retraites de l’État devrait rester, selon le secrétaire britannique aux Affaires.

Kwasi Kwarteng a déclaré lundi qu’il était “à peu près sûr” que le système ne serait pas modifié pour payer le coût de la lutte contre la pandémie de coronavirus.

« Beaucoup de choses ont été discutées au gouvernement. Je ne pense pas que ce soit nécessairement la voie à suivre », a déclaré M. Kwarteng à Sky News.

« Je suis presque sûr que le triple verrou restera. »

TikTok, Snapchat, YouTube et Reddit encouragent les jeunes à se faire vacciner

Snapchat, TikTok, YouTube et Reddit se sont associés au gouvernement et au NHS pour encourager davantage de jeunes à se faire vacciner.

Cela survient alors que tous les adultes âgés de plus de 18 ans sont invités à recevoir le vaccin contre le coronavirus en Angleterre.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, s’est dit « ravi » du projet.

Le Dr Karan Rangarajan, chirurgien et influenceur du NHS qui utilise les médias sociaux pour lutter contre la propagation de la désinformation, a déclaré : « Si vous voulez vraiment maîtriser la désinformation et prendre une longueur d’avance, vous devez aller à la source de d’où ça vient.

« Et la plupart proviennent des réseaux sociaux. »

Hier, des centaines de personnes ont formé de longues files d’attente au stade de Tottenham Hotspur à Londres.

Des centres éphémères similaires ont ouvert leurs portes au stade olympique, à Stamford Bridge, au Charlton Athletic FC, à Selhurst Park et au Crystal Palace Athletics Center le « Super samedi ».

Trois adultes sur cinq sont désormais complètement vaccinés

Selon les chiffres du NHS England, trois adultes sur cinq ont été entièrement vaccinés contre le coronavirus.

Pendant ce temps, quatre adultes sur cinq ont eu leur premier jab.

Près de neuf millions de personnes dans la vingtaine et la trentaine ont maintenant reçu leur première dose.

La directrice de Public Health England Covid-19, le Dr Susan Hopkins, a déclaré dimanche qu’elle espérait que toutes les personnes de plus de 40 ans pourraient se faire vacciner avant l’assouplissement complet des restrictions de verrouillage prévu pour le 19 juillet.

Les réservations de jab Covid-19 dépassent le million en deux jours

Plus d’un million de vaccins Covid-19 ont été réservés en seulement deux jours après que le NHS a ouvert son programme de vaccination à tous les adultes restants en Angleterre.

Un total de 1 008 472 rendez-vous ont été organisés vendredi et samedi via le service de réservation, a déclaré NHS England – une moyenne de plus de 21 000 par heure, ou six par seconde.

Le chiffre complet est probablement plus élevé car il n’inclut pas les rendez-vous dans les services de vaccination locaux dirigés par un médecin généraliste ou les personnes recevant le vaccin dans les centres sans rendez-vous.

Environ 62 millions de doses ont maintenant été administrées par le NHS depuis que Margaret Keenan est devenue le premier membre du public à recevoir un vaccin le 8 décembre.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: “C’est superbe de voir l’enthousiasme continu des jeunes pour les vaccins à travers le pays.”

Il a ajouté : « Il est vital que nous nous appuyions sur cet élan pour les deuxièmes doses afin que les gens aient la protection la plus complète possible. »