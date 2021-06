Dernier coronavirus: les vacanciers pourraient avoir plus d’options aujourd’hui alors que le personnel des vaccins du NHS fait face à des abus

B

Oris Johnson a déclaré qu’il y avait “une réelle opportunité” pour les Britanniques à double piqûre de voyager à l’étranger cet été.

Cela survient alors que les vacanciers britanniques découvriront aujourd’hui si davantage de pays seront ajoutés à la liste verte des voyages.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps fera une déclaration aux Communes cet après-midi, au cours de laquelle il devrait annoncer si des pays seront ajoutés ou supprimés de la liste.

Cela survient alors que le personnel des vaccins du NHS est confronté à des abus de la part de personnes qui ne veulent pas prendre le vaccin AstraZeneca par peur des effets secondaires.

Aucune décision définitive prise le 19 juillet

Downing Street a déclaré qu'”aucune décision finale” n’avait été prise sur la question de savoir si toutes les restrictions sur les coronavirus seraient légalement levées le 19 juillet, bien que le secrétaire à l’Environnement George Eustice ait déclaré que toutes les mesures seraient supprimées.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré aux journalistes: “Il est juste que nous voulions évidemment revenir à la normale autant que possible après l’étape 4.

“Cependant, aucune décision finale n’a été prise sur les mesures nécessaires.

« Ce genre de problèmes relève des examens de certification.

“Aucune décision finale n’a été prise à ce sujet, mais nous définirons les détails exacts avant l’étape 4.”

Lorsqu’on lui a demandé si Boris Johnson espérait « jeter » ses propres masques faciaux le 19 juillet, son porte-parole a répondu : « Cela dépendrait. Le premier ministre, s’il devait y avoir une quelconque exigence à l’avenir, serait heureux de s’y conformer.

“Mais, comme je l’ai dit, aucune décision n’a été prise sur ce qui sera ou ne sera pas nécessaire à l’avenir.”

1624532616

Rees-Mogg jette un doute sur le besoin de passeports Covid après le « jour du terminus »

Un haut ministre conservateur a mis en doute la nécessité des passeports Covid après le « jour du terminus » le 19 juillet.

Le chef des Communes, Jacob Rees-Mogg, a insisté sur le fait que le «terminus» est un «point final et qu’il devrait donc l’être» lorsqu’on lui a posé des questions sur la perspective d’introduire un système de certification du statut Covid une fois les restrictions supprimées en Angleterre.

Le système pourrait montrer si les personnes ont été testées négatives pour le coronavirus ou ont eu le vaccin pour leur permettre d’accéder à certains événements et lieux.

Le député conservateur Chris Green (Bolton West) a déclaré qu’il se serait attendu à ce que le ministre du Cabinet, Michael Gove, comparaisse devant les députés pour exposer les arguments concernant le projet – y compris l’éthique, l’aspect pratique ou la nécessité de celui-ci.

Il a demandé: “Le leader de la Chambre partage-t-il mon point de vue selon lequel si le jour du terminus doit être à la hauteur de son nom, il ne sera pas nécessaire que ce plan soit mis en œuvre?”

M. Rees-Mogg a répondu aux Communes : « Comme je l’ai dit la semaine dernière, le terminus est Paddington et non Crewe.

«C’est la fin de la ligne, ce n’est pas un échangeur et cela doit être l’élément clé du jour du terminus.

« De nombreuses preuves ont été recueillies concernant les certificats de statut Covid. Les décisions finales n’ont pas été prises, mais le gouvernement mettra à jour la Chambre sur la feuille de route au fur et à mesure qu’elle se poursuit.

“Mais son point sur le terminus est juste, c’est un point final et il devrait en être ainsi.”

1624529097

L’industrie du théâtre critique le gouvernement pour son manque de soutien

La productrice de West End et de Broadway, Sonia Friedman, a déclaré: «Le gouvernement continue de faire preuve d’un manque délibéré de compréhension de la valeur extraordinaire de l’industrie du théâtre et de la façon dont nous opérons.

« Nous ne pouvons rouvrir complètement qu’une seule fois. Nous avons besoin d’une clarté absolue sur quand et comment nous pouvons rouvrir complètement – ​​pour ramener un spectacle à la pleine production, il faut des mois pour planifier, répéter et construire une avance au box-office.

«Il incombe également au gouvernement de couvrir les pertes potentielles sur ses paroles et de fournir un régime d’assurance au théâtre et aux spectacles en direct qu’il a, facilement et à juste titre, fourni aux industries du film et de la télévision.

«À l’heure actuelle, le retard et le manque de dispositions et de soutien du gouvernement pour le secteur commercial ont interdit notre réouverture complète, mais son hésitation et son manque de clarté nous empêchent même de pouvoir élaborer un plan sur la façon dont nous allons de l’avant pour sauver le industrie que nous aimons.

1624528382

Le gouvernement sous pression pour remettre les résultats du «Programme de recherche sur les événements»

Andrew Lloyd Webber s’est joint à d’autres acteurs de l’industrie du divertissement pour lancer une action en justice pour forcer le gouvernement à remettre les résultats de son programme de recherche sur les événements sur les coronavirus, qui a organisé des événements tests dans des lieux sportifs, musicaux et autres.

1624527042

Nouveau système de détection de Covid aéroporté piloté à l’aéroport

Les fabricants Kromek ont ​​développé la technologie pour tracer les niveaux de Covid-19 en 30 minutes, ce qui pourrait être utilisé dans les magasins, les halls et autres lieux publics très fréquentés.

L’entreprise, basée à Sedgefield, dans le comté de Durham, produit une technologie de détection des rayonnements pour les secteurs médical, nucléaire et de la sécurité, et a maintenant développé un système de détection des menaces biologiques.

Il fonctionne en aspirant de grands volumes d’air – 400 litres par minute – et en analyse le contenu biologique, qu’il teste ensuite pour détecter la présence de coronavirus.

Les développeurs ont déclaré qu’en détectant les particules virales avant que les individus ne présentent des symptômes, cela peut réduire l’exposition à la maladie et limiter la propagation d’épidémies localisées.

Le directeur général de Kromek, le Dr Arnab Basu, était «fier» que la technologie soit testée à l’aéroport international de Teesside.

Il a déclaré: “L’appareil que nous testons est la seule technologie de ce type qui peut détecter de manière autonome la présence de Covid-19 dans de vastes zones.”

1624526492

Le baby-boom pendant la pandémie ? Pas assez.

L’indice synthétique de fécondité en Angleterre et au Pays de Galles pour 2021 pourrait finir par être le plus bas jamais enregistré, a suggéré l’ONS.

Sur la base des données des trois premiers mois de l’année, le taux pour 2021 est estimé à 1,53 enfant par femme.

Cela représente une baisse par rapport à 1,92 enfant par femme en 2011.

L’indice synthétique de fécondité est le nombre moyen d’enfants vivants qu’un groupe de femmes aurait si elles connaissaient des taux de fécondité par âge tout au long de leur vie féconde.

Il y a eu 2 429 mortinaissances en Angleterre et au Pays de Galles en 2020 – l’équivalent de 3,9 pour 1 000 naissances, a déclaré l’ONS.

Il s’agit d’une légère baisse par rapport à 2 596 mortinaissances et à un taux de 4,0 en 2019.

Le taux de mortinatalité pour janvier 2021 était de 4,7 – le plus élevé de tous les mois civils depuis mars 2018.

Janvier 2021 a coïncidé avec le pic de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, mais l’ONS a déclaré que le taux était “dans la fourchette plausible que l’on pourrait s’attendre à voir d’après une variation aléatoire”, notant qu’il y a un nombre relativement faible de mortinaissances chaque mois, étaient de 226 mortinaissances en janvier 2021 contre 207 en janvier 2020.

1624524800

Le verrouillage n’a pas provoqué de baby-boom, selon les chiffres de l’ONS

L’introduction de restrictions de verrouillage des coronavirus en mars 2020 n’a pas conduit à un baby-boom, suggèrent de nouveaux chiffres.

Les taux de fécondité en Angleterre et au Pays de Galles pour décembre 2020 et janvier 2021 ont montré des “baisses relativement importantes” par rapport au mois équivalent un an plus tôt, en baisse de 8,1% et 10,2% respectivement, selon l’Office for National Statistics (ONS).

Les naissances vivantes au cours de ces mois auraient principalement été conçues dans les semaines suivant le début du confinement.

Cependant, le taux de fécondité a augmenté d’une année sur l’autre en mars 2021 de 1,7%, ce qui “se traduit principalement par des naissances vivantes conçues lorsque les restrictions de verrouillage ont commencé à être assouplies à l’été 2020”, a déclaré l’ONS.

1624523337

Le professeur PHE a posé des questions sur le double standard après que des milliers de personnes se soient rendues au stade de Wembley

Le professeur Kevin Fenton, directeur régional de Londres pour Public Health England (PHE), a déclaré qu’il était important que le grand public ne considère pas ce qui se passait à Wembley comme “une sorte de gratuité pour tous”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un double standard, avec des parents incapables d’assister aux journées sportives à l’école mais Wembley allant de l’avant avec peut-être pas de quarantaine pour les officiels, il a répondu : pour s’assurer que cela se passe le plus sûrement possible, et tout le monde a intérêt à en faire un événement positif qui ne devienne pas un risque pour les communautés locales, ou pour les joueurs ou la direction.

« Il y a donc des protocoles en place, nous travaillons avec la direction, les équipes et le gouvernement pour nous assurer que cela se déroule de la manière la plus sûre possible. »

Il a déclaré que la stratégie vaccinale à Londres était de renforcer la confiance dans les jabs et d’assurer la commodité.

«Nous avons l’ambition de garantir que chaque Londonien de plus de 18 ans se voit proposer son vaccin d’ici la fin juillet… et nous voulons nous assurer que certains groupes à haut risque, par exemple, les maisons de soins, les résidents et le personnel, le personnel travaillant dans le NHS et ceux qui peuvent être à risque accru, les personnes de plus de 40 ans, reçoivent toutes leur deuxième dose à temps avant le 19 juillet. »

1624521169

Angela Merkel appelle les Britanniques à mettre en quarantaine dans l’UE ce qui n’est pas “justifié”, déclare George Eustice

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a critiqué la décision de l’Allemande, qu’elle a préconisée étant donné le niveau élevé de la variante Delta au Royaume-Uni.

Les cas de la variante Delta ont augmenté de 79% d’une semaine à l’autre pour atteindre un total de 75 953, selon les données de Public Health England.

“Dans notre pays, si vous venez de Grande-Bretagne, vous devez entrer en quarantaine – et ce n’est pas le cas dans tous les pays européens, et c’est ce que j’aimerais voir”, a déclaré la chancelière à la chambre basse du Bundestag.

M. Eustice a déclaré à LBC Radio : « Chaque pays prend ses propres décisions à ce sujet, il lui appartiendra donc de juger de l’approche qu’il souhaite adopter.

“Je ne suis pas sûr qu’une telle approche soit justifiée étant donné le stade très avancé auquel nous sommes actuellement en termes de vaccination, avec 80% d’entre eux ayant eu un vaccin et maintenant 60% ayant eu le deuxième vaccin”, a-t-il ajouté. .