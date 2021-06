Dernier coronavirus: Sajid Javid a «une tâche énorme et urgente à venir» alors que la moitié des moins de 30 ans reçoivent un jab

je

Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a une tâche énorme et urgente devant lui, a déclaré un responsable de la santé.

Le Dr Chaand Nagpaul, président du conseil de l’Association médicale britannique, a déclaré que M. Javid doit « s’assurer de terminer le déploiement du programme de vaccination des adultes à un rythme rapide pour contrôler les taux d’infection en spirale ».

Cela survient alors que la moitié de tous les adultes âgés de moins de 30 ans en Angleterre ont reçu une première dose d’un vaccin Covid d’ici dimanche, a déclaré le NHS.

Plus de 4,2 millions de personnes âgées de 18 à 29 ans ont reçu un vaccin dans les trois semaines qui ont suivi l’ouverture du programme de vaccination contre le coronavirus aux personnes dans la vingtaine.

Le maire de Londres Sadiq Khan a défendu la lenteur de la vaccination par la ville

À 16 heures samedi, 8 521 420 doses ont été administrées à Londres, dont 5 167 708 premières doses et 3 353 712 secondes doses – les chiffres selon M. Khan étaient d’environ 8% derrière la région la plus proche du Royaume-Uni.

Cependant, M. Khan a déclaré au Andrew Marr Show de la BBC que Londres se portait “mieux que les autres villes du monde”.

Maire de Londres Sadiq Khan

M. Khan a déclaré que Londres était en retard dans son taux de vaccination car “notre population est plus jeune, elle est plus mobile, elle est plus diversifiée, nous sommes moins susceptibles d’être enregistrés auprès d’un médecin généraliste”. secrétaire [Sajid Javid] pour s’assurer qu’autant de Londoniens que possible sont entièrement piqués afin que nous puissions rouvrir le 19 juillet. »

La Russie enregistre 20 538 nouveaux cas de coronavirus, 599 décès

La Russie a signalé 20 538 nouveaux cas de COVID-19 dimanche, portant le décompte national officiel depuis le début de la pandémie à 5 451 291.

Le groupe de travail du gouvernement sur les coronavirus a déclaré que 599 personnes étaient décédées au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de morts à l’échelle nationale à 133 282.

L’agence fédérale des statistiques a tenu un décompte séparé et a déclaré que la Russie avait enregistré environ 270 000 décès liés au COVID-19 d’avril 2020 à avril 2021.

Le Royaume-Uni séquence un demi-million de tests Covid

Les scientifiques ont séquencé un demi-million de tests Covid au Royaume-Uni, selon des responsables dimanche.

Le séquençage génomique, qui permet aux scientifiques de détecter si le virus a muté, a permis au gouvernement britannique de devancer les variantes émergentes dont Alpha, et plus récemment Delta.

Lord Bethell, le ministre britannique de l’Innovation, a déclaré que l’étape importante du séquençage était “un témoignage du travail acharné, du dévouement et du génie des chercheurs et des scientifiques des laboratoires de tout le pays, ainsi que de ceux qui sont en première ligne de notre bataille contre ce misérable virus”.

Jenny Harris, directrice générale de la UK Health Security Agency (UKHSA) a ajouté : « Le Royaume-Uni a partagé ses capacités génomiques exceptionnelles avec le monde pendant cette pandémie mondiale et notre expertise dans ce domaine sera au cœur de notre mission au UK Health Agence de sécurité.

Des experts demandent que les enfants de plus de 12 ans soient vaccinés

Les enfants de plus de 12 ans au Royaume-Uni doivent être vaccinés «dès que possible» afin d’atteindre le seuil vital d’immunité collective nécessaire pour supprimer la variante Delta en augmentation exponentielle, ont averti les scientifiques.

Le Dr Stephen Griffin, virologue à l’Université de Leeds, a déclaré que laisser des millions d’enfants non vaccinés empêcherait probablement le Royaume-Uni d’atteindre le seuil d’immunité de «85 à 90 pour cent» nécessaire dans la population pour empêcher la propagation de la variante Delta hautement transmissible.

L’appel est venu alors qu’il apparaissait que le Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) ne prendrait aucune décision avant la fin du mois prochain.

Matt Hancock aurait dû être limogé, selon le secrétaire fictif à la santé du Labour

L’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock aurait dû être limogé par le Premier ministre et laisse derrière lui un “héritage accablant”, a déclaré le secrétaire fantôme à la Santé du Labour.

Jonathan Ashworth a déclaré à BBC Breakfast : « Boris Johnson aurait dû avoir le courage, la colonne vertébrale, la conscience, le jugement, pour le limoger vendredi.

«Ce n’est pas seulement la situation dans laquelle il s’est trouvé où il enfreint les règles où il écrit les règles elles-mêmes.

« Depuis plus de 12 mois, il n’a pas réussi à protéger les maisons de soins. Il n’a pas mis d’anneau de protection autour des maisons de soins et cela a eu des conséquences tragiques.

«Il a envoyé du personnel du NHS en première ligne pour faire face à un virus mortel féroce et ils n’avaient pas le bon EPI.

« Le système de test et de traçage, des milliards ont été dépensés et cela n’a pas fonctionné.

« Nous ne versons toujours pas aux gens des indemnités de maladie décentes. La variante Delta a atteint nos côtes parce que nos frontières n’étaient pas sécurisées.

« Je ne pense donc pas que ce soit un record dont on puisse être fier. Je pense que c’est un héritage accablant.