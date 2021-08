Dernier coronavirus: une nouvelle étude indique qu’une «éradication mondiale de Covid-19» est possible | Sciences | Nouvelles

Les scientifiques disent que l’éradication complète du COVID-19 à travers le monde est plus “faisable” que pour la polio, mais moins que pour la variole. Les chercheurs ont comparé les facteurs techniques, sociopolitiques et économiques des trois infections et leurs résultats ont été publiés dans la revue en ligne BMJ Global Health. Ils ont déclaré que l’éradication était possible grâce à la combinaison de vaccins, de mesures de santé publique et de l’intérêt mondial pour la réalisation de cet objectif.

Ils ont écrit: “Bien que notre analyse soit un effort préliminaire, avec divers composants subjectifs, elle semble mettre l’éradication du COVID-19 dans les domaines du possible, en particulier en termes de faisabilité technique.”

L’éradication a été définie comme : « « la réduction permanente à zéro de l’incidence mondiale de l’infection causée par un agent spécifique à la suite d’efforts délibérés ».

En comparant COVID-19 avec deux autres fléaux viraux pour lesquels des vaccins étaient ou sont disponibles – la variole et la polio – ils ont comparé un certain nombre de facteurs différents.

Ceux-ci comprenaient la disponibilité d’un vaccin sûr et efficace, l’immunité à vie, l’impact des mesures de santé publique, la gestion efficace par le gouvernement des messages de contrôle des infections, les préoccupations politiques et publiques et l’acceptation par le public des mesures de contrôle des infections.

La variole a été déclarée éradiquée en 1980 et deux des trois sérotypes de poliovirus ont également été éradiqués dans le monde.

Les scores moyens (totals) de l’analyse s’élevaient à 2,7 (43/48) pour la variole, 1,6 (28/51) pour le COVID-19 et 1,5 (26/51) pour la polio.

Pour COVID-19, les experts ont déclaré que les principaux défis seront d’assurer une couverture vaccinale suffisamment élevée et de pouvoir répondre assez rapidement aux variantes qui peuvent échapper à l’immunité.

Mais, ont-ils ajouté: “Néanmoins, il y a bien sûr des limites à l’évolution virale, nous pouvons donc nous attendre à ce que le virus atteigne finalement son aptitude maximale, et de nouveaux vaccins peuvent être formulés.

Ils ont poursuivi : « Collectivement, ces facteurs pourraient signifier qu’une analyse de la « valeur attendue » pourrait finalement estimer que les avantages l’emportent sur les coûts, même si l’éradication prend de nombreuses années et comporte un risque important d’échec. »

Les chercheurs reconnaissent que leur étude est préliminaire et qu’un travail plus approfondi est nécessaire.

Ils ont appelé l’OMS à examiner officiellement la faisabilité et l’opportunité d’une tentative d’éradication du COVID-19.