Dernier correctif Returnal retiré après la découverte d’une erreur de sauvegarde critique du fichier

Le roguelike brutalement difficile Returnal a été lancé la semaine dernière et a été acclamé par les fans et les critiques, mais une mise à jour récente du développeur Housemarque a accidentellement causé beaucoup de chagrin à de nombreux joueurs. Suite à une mise à jour du patch 1.3.3. du jeu, les joueurs ont découvert que la mise à jour les avait empêchés de progresser dans leur course.

Les joueurs qui ont installé le dernier patch devront réinstaller le jeu pour revenir au patch précédent, donc si votre jeu est mis à jour automatiquement avec le dernier patch, vous devrez peut-être revenir au patch 1.3.1. Les joueurs concernés recevront une fenêtre contextuelle d’erreur CE-100028-1 lorsqu’ils tenteront de démarrer le jeu.

Le patch 1.3.3 a été retiré et nous revenons à 1.3.1 jusqu’à ce qu’il soit corrigé. Nous corrigeons le problème maintenant et un nouveau patch sera publié dans quelques heures Tous les utilisateurs concernés par la 1.3.3 doivent retélécharger le jeu. Nos plus sincères excuses. – Housemarque (@Housemarque) 5 mai 2021

Patch 1.3.3. visait à résoudre un certain nombre de problèmes de lancement qui ont affecté Returnal depuis le lancement, y compris des problèmes de bonus de précommande, de trophées et de plantages. Cette mise à jour n’inclut pas de fonction de sauvegarde, ce que les joueurs en ligne espéraient depuis son lancement.

Correction d’un problème où certains trophées pouvaient ne pas se débloquer dans des conditions de jeu spécifiques. Remarque: les trophées manquants devront être rejoués pour être débloqués. Plusieurs correctifs de stabilité corrigeant des plantages / blocages rares. Correction d’un comportement de guérison incorrect lors du repos à Helios. Changements de configuration pour augmenter le nombre de cadavres d’éclaireurs disponibles dans tous les biomes. Correction de problèmes avec certains mappages de contrôleurs personnalisés. De nombreuses corrections et améliorations mineures.

Housemarque dit qu’il continuera à travailler sur les problèmes et qu’un nouveau correctif sera publié dans quelques heures.

Dans notre revue de Returnal, nous avons loué ses superbes graphismes, son action intense et son récit obsédant, l’appelant l’un des meilleurs jeux de l’année et l’un des meilleurs de la PlayStation 5.

