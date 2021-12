Dernier Covid: l’Écosse a basculé alors que le nombre de cas explose à un niveau record à Noël | Royaume-Uni | Des nouvelles

Au total, 11 030 cas ont été signalés le lendemain de Noël – le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Le jour de Noël a vu le signalement de 8 252 cas, tandis que 10 562 autres ont été signalés aujourd’hui, lundi.

Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a déclaré que le pire était encore à venir.

Répondant aux chiffres, elle a déclaré: «Bien que ces chiffres soient provisoires, la forte augmentation des cas que nous attendions se matérialise maintenant, et cela reflète la transmissibilité considérablement accrue d’Omicron.

« Nous nous attendons à ce que le nombre de cas augmente encore dans les jours à venir – même s’il convient de garder à l’esprit qu’ils ont probablement été encore plus élevés sans la conformité du public avec les directives publiées à l’approche de Noël. »

Les scientifiques continuent de travailler pour découvrir les caractéristiques de la variante Omicron Covid.

On pense qu’il se propage plus rapidement mais est moins grave que les souches précédentes.

Cela se reflète dans les chiffres du gouvernement, qui montrent à la fois les chiffres des hospitalisations et des décès en Écosse en baisse lors de l’émergence de la variante.

Mme Sturgeon a souligné cette tendance dans un communiqué, notant que « le taux d’hospitalisation qui y est associé est bien inférieur à celui des souches antérieures du virus ».

Compte tenu de la gravité réduite de la variante, le gouvernement SNP a reçu un contrecoup pour avoir décidé d’imposer de nouvelles restrictions au cours de la période du Nouvel An.

Il a ajouté: « Ouvrez vos maisons pour la COP26 mais fermez les portes pour les fans. »

Cela faisait référence à l’accueil de milliers de délégués au climat lors de la COP26 – contrastant avec la limitation des interactions sociales après Noël.

Mme Sturgeon a accepté dans un communiqué que « s’en tenir à toutes ces mesures est vraiment difficile – surtout à cette période de l’année ».

Mais elle a ajouté: « Il ne fait aucun doute que cela nous aidera à rester plus en sécurité. »

Un nombre record de cas a également été enregistré en Angleterre le jour de Noël.

Mais le gouvernement anglais a décidé – probablement après avoir reçu des preuves sur la nature de la variante Omicron – de ne pas introduire de nouvelles mesures au cours de la période du nouvel an.

Le rédacteur en chef du Daily Skeptic, Toby Young, a déclaré que cela équivalait à une victoire pour les sceptiques du verrouillage en tant que réponse à une pandémie.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Les sceptiques du verrouillage gagnent l’argument.

« Plus Boris Johnson tarde à prendre une décision, plus il sera difficile de rappeler le Parlement avant la fin de l’année et moins il est probable que des restrictions supplémentaires soient imposées. »