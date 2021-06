Dernier Covid: les restrictions assouplies au Pays de Galles malgré les «inquiétudes croissantes» concernant la variante Delta | Royaume-Uni | Nouvelles

Le gouvernement gallois a confirmé que des groupes de 30 personnes maximum seront autorisés à se réunir à l’extérieur à partir de lundi. De plus, trois ménages seront autorisés à former une bulle étendue et de grands événements en plein air pourront se dérouler à capacité limitée.

Le gouvernement a opté pour une approche « par étapes » en raison des grappes de la variante Delta, qui ont d’abord émergé en Inde.

Les restrictions sur le mélange domestique à l’intérieur s’appliqueront toujours à partir de lundi, car le gouvernement gallois cherche à vacciner davantage de personnes avant d’assouplir les mesures.

Public Health Wales (PHW) a confirmé qu’il y avait 97 cas de la variante dans le pays.

Ce chiffre représente une augmentation de 67% par rapport à la semaine dernière.

Mercredi, PHW a déclaré que Llandudno Junction, Llandudno et Penrhyn Bay, tous situés dans le comté de Conway, avaient signalé 35 cas de variante Delta au cours du week-end férié.

Eluned Morgan, la baronne Morgan d’Ely et ministre du gouvernement gallois pour la santé et les services sociaux, a déclaré à BBC Wales : « Cela devient très grave ; nous devons nous assurer que nous essayons de tuer cela dans l’œuf dans ce domaine particulier et, évidemment, tout cela influera sur la façon dont nous évaluerons la situation vendredi.

“Je ne pense pas que nous le définirions encore comme une transmission communautaire, mais c’est en passe de le devenir et c’est pourquoi nous avons vraiment besoin que les gens de la région coopèrent avec nous… pour nous assurer que nous pouvons essayer et supprimer cette variante particulière.

“La dernière chose que nous voulons voir, c’est que cela se répande dans tout le Pays de Galles.”

Le Pays de Galles a le taux de vaccination le plus élevé du Royaume-Uni, 2 161 028 personnes ayant reçu une première dose de vaccin, soit 68,5 % de la population.

En outre, 1 157 904 personnes ont subi un deuxième jab, soit 36,7 % de la population.

Le taux de cas au Pays de Galles est également de 7,5 pour 100 000 au cours des sept derniers jours, mais dans le comté de Conway, le taux est de 22 pour 100 000 en raison de son groupe de cas de variante Delta.

Au cours de la semaine dernière, le Pays de Galles a signalé en moyenne 34 cas par jour.

Cela survient alors que le programme britannique de vaccination contre les coronavirus se poursuit à un rythme soutenu, avec 172 763 premières doses et 349 019 secondes doses du vaccin administrées hier.

Jusqu’à présent, 39 758 428 premières doses et 26 422 303 deuxièmes doses de vaccin Covid ont été administrées, soit respectivement 75,5% et 50,2% de la population.

Hier a également vu 5 274 autres cas et 18 décès dans les 28 jours suivant un test Covid positif.

Au total, le Royaume-Uni a enregistré 4 499 878 cas et 127 812 décès.