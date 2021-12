Dernier Covid: Macron cède à l’interdiction faite aux Britanniques de traverser la France à la suite d’un contrecoup | Royaume-Uni | Des nouvelles

Interdiction de voyager en France: un journaliste de la BBC discute de la décision de Macron

Une explosion de cas de Covid, en particulier la variante Omicron, des deux côtés de la Manche a vu la France imposer des contrôles stricts sur les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni, interdisant presque toutes les formes de voyage. Mais la confusion était montée au sujet des mesures pour les Britanniques qui résident dans l’UE et doivent rentrer chez eux via la France pour rentrer chez eux après Noël. Cela signifiait que certains Britanniques résidant en Belgique, en Espagne et en Italie avaient été interdits d’entrée en France lors de leur retour chez eux.

Le gouvernement français a confirmé que la règle restait en place interdisant les voyages en transit par route, rail et mer – seuls les voyages aériens étant autorisés.

Mais il a clairement indiqué qu’il y aurait désormais une « période de tolérance » pour permettre à ces personnes de rentrer du Royaume-Uni dans leurs foyers dans l’UE.

Un porte-parole du ministère français de l’Intérieur a déclaré à The Local, un média français qui publie du contenu en anglais : « Un grand nombre de ressortissants britanniques résidant dans un pays de l’UE ont voyagé de bonne foi au Royaume-Uni pour les fêtes de fin d’année et rencontrent des difficultés à atteindre leur pays de résidence.

« Face à cette situation, des consignes de tolérance ont été envoyées aux policiers aux frontières avec le Royaume-Uni, afin de permettre à ces ressortissants de transiter par la France pour rejoindre leur résidence dans un pays de l’Union européenne, après ce Noël et le Nouvel An. Période de l’année.

Dernier Covid: la France a temporairement levé une interdiction qui menaçait de semer le chaos pour les Britanniques basés dans l’UE (Image: GETTY)

Nouvelles de Covid: la France a resserré les règles de voyage pour les personnes venant du Royaume-Uni (Image: GETTY)

Au cours des 24 dernières années, la confusion concernant les nouvelles règles présumées empêchant les Britanniques d’atteindre la France via l’Eurotunnel avait menacé de déclencher une autre querelle diplomatique entre les deux pays.

Le gouvernement cherchait des éclaircissements urgents après que la France a interdit aux ressortissants britanniques de voyager en voiture à travers le pays vers des domiciles dans d’autres États de l’Union européenne.

Mercredi soir, Eurotunnel, qui exploite des trains de transport de véhicules entre Folkestone et Calais via le tunnel sous la Manche, a publié une « mise à jour urgente pour les résidents britanniques dans l’UE » sur son site Internet et sa page Twitter.

Le communiqué se lit comme suit : « Suite à une décision du gouvernement français, le 28/12/2021, à moins qu’ils ne détiennent la résidence française, les citoyens britanniques sont désormais considérés comme des citoyens de pays tiers et ne peuvent plus transiter par la France par la route pour rejoindre leur pays de résidence dans l’UE. «

Dernier Covid : le tweet d’Eurotunnel avait inquiété de nombreux Britanniques (Image : @LeShuttle / Twitter)

Le 18 décembre, le gouvernement d’Emmanuel Macron a dévoilé plusieurs nouvelles règles sur les voyages en provenance du Royaume-Uni à la suite d’une augmentation de la variante Omicron en Grande-Bretagne.

Le dernier guide de voyage de France précise : « Si vous êtes de nationalité française mais que vous avez votre résidence principale au Royaume-Uni, vous êtes autorisé, ainsi que votre conjoint (marié, pacsé, concubin) et vos enfants (cf. documents au 1.), pour se rendre au Royaume-Uni.

« Vous devez être en mesure de justifier de votre résidence principale au Royaume-Uni (titre de propriété, bail, eau, gaz, électricité, factures internet, etc.).

« Si vous êtes de nationalité britannique, vous êtes autorisé, ainsi que votre conjoint (marié, pacsé, concubin) et vos enfants (voir justificatifs au 1.), à voyager au Royaume-Uni, sans garantie de retour au territoire français, sauf motif impérieux.

Dernier Covid: le gouvernement français a temporairement assoupli les règles (Image: GETTY)

Dernier Covid: Andrew Neil a tweeté à propos de la confusion des voyages jeudi matin (Image: @afneil / Twitter)

Le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour la France en déclarant : « Le gouvernement français a indiqué que les ressortissants britanniques en provenance du Royaume-Uni qui ne résident pas en France ne seront pas autorisés à transiter par la France pour retourner dans leur pays de résidence. sauf s’ils voyagent en avion.

« Nous demandons de toute urgence des éclaircissements supplémentaires au gouvernement français et, en attendant, conseillons aux ressortissants britanniques retournant dans d’autres pays européens via la France de vérifier auprès de leur transporteur avant de voyager. »

Le gouvernement britannique avait déclaré que 183 037 cas supplémentaires de Covid avaient été enregistrés au Royaume-Uni mercredi à 9 heures du matin, soit plus de 50 000 de plus que le chiffre le plus élevé précédent.

Ce total comprend les chiffres déclarés pour l’Irlande du Nord couvrant une période de cinq jours.

Il y a eu 57 décès dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif, contre 18 mardi.

La France a subi un coup dur mercredi en signalant 208.000 nouveaux cas, un record national et européen.

Il s’agit du dernier record malheureux à être battu par la France avec des cas de Covid, avec les 180.000 nouvelles infections de mardi déjà le plus élevé pour un pays d’Europe, selon les données de Covidtracker.fr.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a prévenu chaque seconde, deux personnes en France sont testées positives au Covid.

