Dernier Covid: Omicron « sera à peu près parti » d’Afrique du Sud dans quelques semaines | Monde | Des nouvelles

Après la découverte de la variante en Afrique du Sud le 26 novembre, le pays a connu un pic massif de cas de Covid. Cependant, les premières données d’Afrique du Sud indiquent qu’Omicron a peut-être déjà atteint un pic, les infections ayant chuté au cours de la semaine dernière.

Les cas de Covid en Afrique du Sud ont atteint une moyenne de 10 000 infections quotidiennes au début du mois de décembre, mais sont ensuite tombés à environ 5 000 par jour.

Un rapport de l’Institut national des maladies transmissibles (NICD) du pays a montré que les cas au cours de la semaine précédant le 18 décembre ont diminué de 20,8% à l’échelle nationale en une semaine.

Le Dr Waasila Jassat, du NICD, a déclaré : « Nous avons constaté une augmentation très rapide du nombre de cas et un pic précoce – et tout indique que depuis lors, nous avons connu une baisse remarquable. »

Michelle Groome du NICD a également déclaré lors d’un point de presse: « Nous pensons vraiment que cela persiste depuis plus d’une semaine et que nous avons dépassé le pic de Gauteng. »

Dans la province du Gauteng, qui était l’épicentre de la variante, les cas ont considérablement diminué de près de la moitié (46 %), avec des baisses comprises entre 6 et 40 % dans les autres provinces.

S’adressant au Times, François Venter, professeur de médecine à l’Université du Witwatersrand à Johannesburg, a prédit qu’au rythme actuel de déclin, Omicron « aurait pratiquement disparu » de toute l’Afrique du Sud d’ici la fin janvier.

Il a déclaré au point de vente: «C’est un événement de maladies infectieuses sans précédent.

« Les cas d’Omicron se sont propagés dans la population – ils ont évolué si rapidement que la recherche des contacts, l’isolement, la quarantaine ou toute mesure de confinement traditionnelle sont une perte de temps totale. »

Au Royaume-Uni, le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, s’est fait l’écho des experts sud-africains et a déclaré que la vague de cas Omicron devrait « culminer très rapidement puis redescendre plus rapidement que les pics précédents ».

S’adressant au Comité de la santé et des services sociaux de la Chambre des communes le 16 décembre, il a déclaré: «Je pense que ce que nous verrons avec cela – et je pense que nous le voyons en Afrique du Sud – c’est que la reprise sera incroyablement rapide, même si les gens sont prendre des mesures plus prudentes, comme elles le sont.

Cependant, il a averti que même si Omicron s’avère doux, un nombre élevé de cas entraînera toujours une pression sur le NHS.

Depuis lors, les premières conclusions de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) suggèrent que les personnes atteintes d’Omicron sont estimées entre 31% et 45% moins susceptibles d’aller à A&E par rapport à celles avec Delta.

Cependant, le chef des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies a déclaré jeudi que les premières données sud-africaines ne devraient pas être extrapolées à d’autres pays.

John Nkengasong, directeur de l’Africa CDC, a déclaré : « Nous devons interpréter les données d’Afrique du Sud avec beaucoup de prudence et dans le contexte du fait que nous n’en sommes qu’à ses débuts.

« Faisons attention à ne pas extrapoler ce que nous [are] voir en Afrique du Sud à travers le continent ou à travers le monde.

Cela survient également alors que des rapports indiquent que les ministres britanniques pourraient se réunir dès lundi pour déterminer si de nouvelles restrictions sont nécessaires en Angleterre au cours de la nouvelle année.

Ils devraient évaluer la nouvelle modélisation de l’Université de Warwick, donnée au Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE) dans des documents publiés jeudi.

Une source gouvernementale a déclaré au Guardian : « Nous sommes préoccupés par la résilience au travail.

« C’est une raison clé pour réduire les jours d’isolement [from 10 to seven] mais une décision devra être prise dans le tour, prenant en compte les hospitalisations et les maladies graves, ce qui devrait être plus clair au cours du week-end.