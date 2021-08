Dernier Covid: Pandémie «plus proche du début que de la fin» au milieu de nouvelles craintes de variantes | Sciences | Nouvelles

Le Dr Brilliant a lancé un avertissement sévère et a souligné la nécessité de vaccins de rappel pour les personnes âgées. “Je pense que nous sommes plus près du début que de la fin [of the pandemic], et ce n’est pas parce que la variante que nous examinons en ce moment va durer aussi longtemps », a déclaré le Dr Brilliant à la chaîne d’information CNBC.

« À moins que nous ne vaccinions tout le monde dans plus de 200 pays, il y aura toujours de nouvelles variantes. »

L’expert en maladies a noté qu’une centaine de pays n’avaient vacciné que 5% de leur population.

Il a prédit que Covid deviendra un «virus éternel» comme le virus de la grippe – communément appelé grippe.

Une étude récente de l’Imperial College de Londres a révélé que les personnes qui ont les deux doses du vaccin Covid courent environ 49% moins de risques d’être infectées par le virus que celles qui ne sont pas vaccinées.

L’épidémiologiste a mis en garde contre la possibilité que de nombreuses autres variantes émergent à l’avenir.

“Je préviens les gens qu’il s’agit de la variante Delta et que nous ne sommes pas à court de lettres grecques, il y en aura peut-être plus à venir”, a déclaré le Dr Brilliant à CNBC.

« Et cela signifie faire vacciner tout le monde – pas seulement dans votre quartier, pas seulement dans votre famille, pas seulement dans votre pays, mais partout dans le monde. »

À l’approche de l’automne, la conversation sur les injections de rappel a été d’actualité.

Le Dr Brilliant a déclaré que les personnes âgées de 65 ans et plus devraient recevoir le rappel « immédiatement – ​​aussi rapidement que le transfert des vaccins vers les pays qui n’ont pas eu de très grandes chances de les acheter ou d’y avoir accès ».