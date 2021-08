Dernier en date de l’UE : “120 heures pour devenir des paillassons !” Le demi-tour embarrassant de Bruxelles sur les talibans moqués | Politique | Nouvelles

in

Le diplomate en chef de l’UE, Joseph Borrell, a déclaré mardi que le bloc ne coopérerait avec les talibans que s’ils respectaient les droits fondamentaux, y compris ceux des femmes, et empêchaient l’utilisation du territoire afghan par des terroristes.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse : « Les talibans ont gagné la guerre, nous devrons donc parler avec eux.

Il a ajouté que la partie européenne « engagerait un dialogue, dès que nécessaire, pour éviter une catastrophe humanitaire et migratoire potentielle ».

« Ce dialogue devra également porter sur les moyens d’empêcher le retour d’une présence terroriste étrangère en Afghanistan », a-t-il poursuivi.

M. Borrell a exposé la position de l’UE dans une déclaration à l’issue d’une réunion d’urgence des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne pour discuter de la prise rapide par les talibans de la capitale afghane Kaboul.

Il a poursuivi : “Je n’ai pas dit que nous allions reconnaître les talibans.

“Je viens de dire que nous devons parler avec eux pour tout, même pour essayer de protéger les femmes et les filles.

“Même pour cela, vous devez entrer en contact avec eux.”

Mais jusqu’à il y a quelques jours, le chef des affaires étrangères de l’UE menaçait les talibans de non-reconnaissance, d’isolement et de manque de soutien international.

Les talibans, lors de leur premier point de presse officiel depuis la prise de Kaboul, ont déclaré qu’ils souhaitaient des relations pacifiques avec d’autres pays et respecteraient les droits des femmes dans le cadre de la loi islamique.

Leur annonce, peu détaillée mais suggérant une ligne plus douce que pendant leur règne il y a 20 ans, a été faite alors que les États-Unis et leurs alliés occidentaux évacuaient des diplomates et des civils au lendemain de scènes de chaos à l’aéroport de Kaboul alors que les Afghans envahissaient l’aérodrome.

M. Borrell a déclaré que la priorité de l’UE était d’évacuer le personnel de l’UE et les aides afghans de Kaboul.

Il a évalué à près de 400 le nombre de locaux qui ont travaillé pour l’UE, leurs familles incluses.

L’Espagne a proposé de servir de plaque tournante pour accueillir ces personnes avant qu’elles ne soient envoyées dans des pays de l’UE qui leur ont offert un abri, a-t-il déclaré.

L’aide humanitaire aux Afghans doit être maintenue et même augmentée, mais l’aide n’ira au gouvernement afghan que si les conditions sont remplies, a déclaré M. Borrell.

Un dialogue rapide est nécessaire pour éviter une catastrophe migratoire potentielle et une crise humanitaire, a-t-il ajouté.

“Nous devons entrer en contact avec les autorités de Kaboul… les talibans ont gagné la guerre, nous devrons donc leur parler.”

M. Borrell a classé la chute de Kaboul aux mains des talibans comme l’événement géopolitique le plus important depuis l’invasion russe de la Crimée en 2014.

“Cela aura un impact sur l’équilibre géopolitique du monde”, a-t-il déclaré, signifiant que l’UE devrait travailler plus étroitement avec des pays comme la Turquie, l’Iran, le Pakistan, la Russie et la Chine.